banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre bitti…
Cenevre bitti…
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor !
Patır kütür tedaviler arttıkça artıyor...
Bu kaza ilk değil son da olmayacak…
Bu kaza ilk değil son...
Yine süpriz olmadı
Yine süpriz olmadı
banner376

ABD ile Rusya iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya’nın, iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüne destek belirterek, Türk tarafının ileriye götürdüğü iki devlet çözümüne ise karşı olduklarını yinelediği iddia edildi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30
ABD ile Rusya iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcı
banner337

Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne son günlerde Avrupa Birliği (AB) ve Fransa’nın da destek belirttiğini yazan Alithia gazetesi, Rusya’nın ise garanti sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinden söz ettiğini kaydetti.
ABD’nin, Ankara ve KKTC tarafından ileriye götürülmekte olan iki devlet çözümünün kabul edilmediğini Türkiye’ye açıkça ifade ettiğini de yazan gazete, geçen Çarşamba günü ABD’nin Avrupa Konularından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Reeker’in, Washington’daki Türkiye Büyükelçisine bu mesajı ilettiğini yazdı.
ABD’nin BM’deki Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield tarafından Türkiye’nin BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’na da benzer bir mesaj gönderildiğini yazan gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün de geçen Perşembe günkü açıklamasında, ABD’nin iki tarafı, BM’nin ev sahipliği yapacağı bir sonraki gayri resmi müzakerelere kadarki dönemi, etraflıca düşünme zamanı olarak değerlendirmeye çağırdığını iletti.
Haravgi gazetesine göre, Rusya’nın BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Dimitri Polianski ise açıklamasında, politikalarında bir değişiklik olmadığını belirterek, durumla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.
Birçok durumda belki de garantörlük sisteminin reforme edilmesinin düşünülmesi gerektiğini gözlemlediklerini, çünkü bunun çoğu kez çözümün değil problemin bir parçası olduğunu ifade eden Polianski, değerlendirmelerinin bu yönde olduğunu ve bunu saklamadıklarını ifade etti.
Polianski, belki de çözümün burada olduğunu ancak ne istediklerine karar vermenin taraflara bağlı olduğunu kaydetti.

banner341
PARTİLER
Alithia gazetesine göre, DİSİ Partisi Başkanı Averof Neofitu, beş taraflı gayri resmi konferansla ilgili olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatları ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tutumundan duyduğu memnuniyeti yineledi. Neofitu, Cenevre’deki görüşmelere de değinerek, Rum kesiminin, olumlu bir sonuç çıkması için sıfır olanak var olsa bile, BM Genel Sekreterinin davetini kabul etmekle yükümlü olduğunu savundu.
Anastasiadis’in, Türk tarafının yeni oldubittiler yaratması durumunda yeni bir çabaya katılmayacağına dair açıklamasını yorumlayan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, bu gibi gelişmelerin kamuoyunda yapılan açıklamalarla önlenemeyeceğini, ayrıca yeni bir görüşmeye gidilmesini kabul etmeyerek de Türk hedeflerine hizmet ettiklerini ve kendilerini cezalandırdıklarını öne sürdü.
DİKO Başkanı Nikos Papadopulos ise açıklamasında, Cenevre’deki beş taraflı gayri resmi konferansın, tarihte Kıbrıs’ın bölünmesine ilişkin görüşmelerin başlangıcı olarak kalmasından duyduğu korkuyu ifade etti.
Basına göre, UniteCyprusNow ise açıklamasında, Kıbrıslıları, kaderlerini kendi ellerine almaya çağırdı.
 

banner360
Son Güncelleme: 01.05.2021 12:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni can kaybı, 676 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni can kaybı, 676 yeni vaka
Kayıp Şahıslar Komitesi Mart'ta tekrar işbaşı yaptı
Kayıp Şahıslar Komitesi Mart'ta tekrar işbaşı yaptı
Güney Kıbrıs’ta 668 yeni vaka, 2 can kaybı daha
Güney Kıbrıs’ta 668 yeni vaka, 2 can kaybı daha
Rum Ombusman: "İnsanların uyum içinde yaşamasını bozan eylemlere tolerans gösterilmemeli"
Rum Ombusman: "İnsanların uyum içinde yaşamasını bozan eylemlere tolerans gösterilmemeli"
Hristodulidis Cenevre’de Kıbrıs Türk siyasilerle biraraya geldi
Hristodulidis Cenevre’de Kıbrıs Türk siyasilerle biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu 6 maddelik öneriye Rum kesiminden tepki
Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu 6 maddelik öneriye Rum kesiminden tepki
Güney Kıbrıs’ta 845 yeni vaka, 3 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 845 yeni vaka, 3 yeni can kaybı
Grivas’ın heykeline saldırı
Grivas’ın heykeline saldırı
Astrazeneca aşısının ikinci dozunun süresi kısaltılıyor
Astrazeneca aşısının ikinci dozunun süresi kısaltılıyor
Maronitlerden KKTC'deki köylerine geri dönme konusunda öneriler sundu
Maronitlerden KKTC'deki köylerine geri dönme konusunda öneriler sundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim