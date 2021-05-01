ABD ile Rusya iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünde ısrarcı

Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne son günlerde Avrupa Birliği (AB) ve Fransa’nın da destek belirttiğini yazan Alithia gazetesi, Rusya’nın ise garanti sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinden söz ettiğini kaydetti.

ABD’nin, Ankara ve KKTC tarafından ileriye götürülmekte olan iki devlet çözümünün kabul edilmediğini Türkiye’ye açıkça ifade ettiğini de yazan gazete, geçen Çarşamba günü ABD’nin Avrupa Konularından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Reeker’in, Washington’daki Türkiye Büyükelçisine bu mesajı ilettiğini yazdı.

ABD’nin BM’deki Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield tarafından Türkiye’nin BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’na da benzer bir mesaj gönderildiğini yazan gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün de geçen Perşembe günkü açıklamasında, ABD’nin iki tarafı, BM’nin ev sahipliği yapacağı bir sonraki gayri resmi müzakerelere kadarki dönemi, etraflıca düşünme zamanı olarak değerlendirmeye çağırdığını iletti.

Haravgi gazetesine göre, Rusya’nın BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Dimitri Polianski ise açıklamasında, politikalarında bir değişiklik olmadığını belirterek, durumla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Birçok durumda belki de garantörlük sisteminin reforme edilmesinin düşünülmesi gerektiğini gözlemlediklerini, çünkü bunun çoğu kez çözümün değil problemin bir parçası olduğunu ifade eden Polianski, değerlendirmelerinin bu yönde olduğunu ve bunu saklamadıklarını ifade etti.

Polianski, belki de çözümün burada olduğunu ancak ne istediklerine karar vermenin taraflara bağlı olduğunu kaydetti.

PARTİLER

Alithia gazetesine göre, DİSİ Partisi Başkanı Averof Neofitu, beş taraflı gayri resmi konferansla ilgili olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatları ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tutumundan duyduğu memnuniyeti yineledi. Neofitu, Cenevre’deki görüşmelere de değinerek, Rum kesiminin, olumlu bir sonuç çıkması için sıfır olanak var olsa bile, BM Genel Sekreterinin davetini kabul etmekle yükümlü olduğunu savundu.

Anastasiadis’in, Türk tarafının yeni oldubittiler yaratması durumunda yeni bir çabaya katılmayacağına dair açıklamasını yorumlayan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, bu gibi gelişmelerin kamuoyunda yapılan açıklamalarla önlenemeyeceğini, ayrıca yeni bir görüşmeye gidilmesini kabul etmeyerek de Türk hedeflerine hizmet ettiklerini ve kendilerini cezalandırdıklarını öne sürdü.

DİKO Başkanı Nikos Papadopulos ise açıklamasında, Cenevre’deki beş taraflı gayri resmi konferansın, tarihte Kıbrıs’ın bölünmesine ilişkin görüşmelerin başlangıcı olarak kalmasından duyduğu korkuyu ifade etti.

Basına göre, UniteCyprusNow ise açıklamasında, Kıbrıslıları, kaderlerini kendi ellerine almaya çağırdı.

