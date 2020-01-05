ABD, Güney Kıbrıs’ta Güvenlik Eğitim Merkezi kuracak

ABD’nin Güney Kıbrıs’ta bir güvenlik eğitim merkezi kuracağı, ilgili anlaşmanın ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağı iddia edildi.