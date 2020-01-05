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ABD, Güney Kıbrıs’ta Güvenlik Eğitim Merkezi kuracak

ABD’nin Güney Kıbrıs’ta bir güvenlik eğitim merkezi kuracağı, ilgili anlaşmanın ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağı iddia edildi.

ABD, Güney Kıbrıs’ta Güvenlik Eğitim Merkezi kuracak

ABD’nin Güney Kıbrıs’ta bir güvenlik eğitim merkezi kuracağı, ilgili anlaşmanın ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağı iddia edildi.

05 Ocak 2020 Pazar 10:08
ABD, Güney Kıbrıs’ta Güvenlik Eğitim Merkezi kuracak

Simerini gazetesi, ABD’nin Güney Kıbrıs’ta “Deniz, Liman, Kara Güvenliği Eğitim Merkezi” (Cyprus Centre of Land, Open Seas and Port Security) kuracağını yazdı.

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Gazete, söz konusu merkezin kuruluşuna ilişkin anlaşmanın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağını belirtirken, Pompeo’nun iptal edilen ziyareti sonrasında yeni ziyaretinin netleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Habere göre, merkezi kurulmasının ardından ABD’li uzmanlar tarafından güvenlik konularında eğitimler verilecek.

 

Son Güncelleme: 05.01.2020 13:36
Anahtar Kelimeler:
Abd Güney Kıbrıs Güvenlik Eğitim Merkezi
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