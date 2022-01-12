ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eastmed boru hattı konusunda açıklama

Alithia gazetesi “ABD 3+1 Oluşumuna Bağlı” başlıklı haberinde, Yunan muhabirlerin sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, ABD’nin 3+1 şeklindeki bölgesel işbirliği oluşumuna bağlı olduğunu ve Avrupa’nın enerji güvenliğini ulusal güvenlik meselesi olarak addettiğini söylediğini iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington’un, yeni bir enerji çağına geçilmesi için, Doğu Akdeniz bölgesini hazırlayacak olan temiz enerji teknolojilerine önem verdiğini de ifade etti.

ADB Dışişleri Bakanlığı sözcüsü verdiği yanıtta kısaca şunları ifade etti:





