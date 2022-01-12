banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
banner405

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eastmed boru hattı konusunda açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, ilgili taraflara yolladığı ve EastMed doğal gaz boru hattının ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğine dair çekincelerini ifade ettiği “non-paper” konusunda izahatta bulundu.

12 Ocak 2022 Çarşamba 10:45
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eastmed boru hattı konusunda açıklama

Alithia gazetesi “ABD 3+1 Oluşumuna Bağlı”  başlıklı haberinde, Yunan muhabirlerin sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, ABD’nin 3+1 şeklindeki bölgesel işbirliği oluşumuna bağlı olduğunu ve Avrupa’nın enerji güvenliğini ulusal güvenlik meselesi olarak addettiğini söylediğini iletti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington’un, yeni bir enerji çağına geçilmesi için, Doğu Akdeniz bölgesini hazırlayacak olan temiz enerji teknolojilerine önem verdiğini de ifade etti.
ADB Dışişleri Bakanlığı sözcüsü verdiği yanıtta kısaca şunları ifade etti:

banner341
“Avrupa’nın enerji güvenliğinin -her zamankinden daha fazla- ulusal güvenlik meselesi olduğu bir dönemde bölgesel ilişkilerimizi derinleştirme ve temiz enerji teknolojilerini ileriye götürme konusunda kararlıyız. ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin de yer aldığı 3+1 oluşumu gibi, işbirliği ve istikrarın güçlendirilmesine dair bölgesel çabaları aktif bir şekilde desteklemeyi sürdürüyor. Doğu Akdeniz’in Avrupa’yla doğal enerji bağlantısına odaklanmış durumdayız. İlgimizi, hem doğal gaz tedarikini hem de yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyebilecek elektrik enerjisi bağlantılarına kaydırıyoruz. Mısır’dan Girit’e gidecek EuroAfrica bağlantısı aynı zamanda İsrail, Kıbrıs ve Avrupa elektrik şebekelerini birleştirecek olan EuroAsia bağlantısı gibi projeleri destekliyoruz. Bu gibi projeler yalnızca hayati öneme sahip enerji piyasalarını birleştirmekle kalmayıp, bölgenin temiz enerjiye geçiş için hazırlanmasına da yardımcı olacaktır.”
                      
 

banner360
Son Güncelleme: 12.01.2022 11:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs, AB’nin 2020 Cinsiyet Eşitliği göstergesinde 21’inci sırada
Güney Kıbrıs, AB’nin 2020 Cinsiyet Eşitliği göstergesinde 21’inci sırada
MSD’nin koronavirüse karşı geliştirdiği hap Güney Kıbrıs’ta
MSD’nin koronavirüse karşı geliştirdiği hap Güney Kıbrıs’ta
Kasulidis üçüncü kez Dışişleri Bakanı
Kasulidis üçüncü kez Dışişleri Bakanı
DİKO: “BM eşit mesafesini resmileştirdi”
DİKO: “BM eşit mesafesini resmileştirdi”
Güney'de 3515 vaka, 4 ölü
Güney'de 3515 vaka, 4 ölü
Kıbrıs’ta meydana gelen deprem Türkiye’den Mısır’a kadar hissedildi
Kıbrıs’ta meydana gelen deprem Türkiye’den Mısır’a kadar hissedildi
KKTC’den büyük miktarda tütün ürünü kaçakçılığı iddiası
KKTC’den büyük miktarda tütün ürünü kaçakçılığı iddiası
Elverişsiz hava Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak
Elverişsiz hava Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimlerine yönelik çalışmalar hız kazanıyor
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimlerine yönelik çalışmalar hız kazanıyor
AKEL, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda inisiyatif almasını istiyor
AKEL, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda inisiyatif almasını istiyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim