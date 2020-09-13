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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Anastasiadis Ve Hristodulidis ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyaretine Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşmede biraraya geldi.

13 Eylül 2020 Pazar 10:02
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Anastasiadis Ve Hristodulidis ile görüştü
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyaretine Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşmede biraraya geldi.

Rum Başkanlık Sarayı’na saat 21.00’den sonra gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, burada ilk önce Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ardından ise  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından karşılandı. Daha sonra ise  heyetler arası görüşmeye geçildi.

Pompeo’ya, görüşme sırasında ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber de eşlik etti.

POMPEO: DİPLOMATİK ÇÖZÜMDEN YANAYIZ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis gerçekleştirdikleri temasların ardından ortak açıklama yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklamasında ABD’nin, Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki “yasa dışı faaliyetlerinden” dolayı duyduğu endişeyi dile getirirken gerilimlerin herhangi bir çözüm getirmediğini ifade etti.

Bölgede yaşanan gerginliğin Doğu Akdeniz’de çözüm üretmeyeceğini kaydeden Pompeo, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bölgedeki gerginliğe ilişkin telefon görüşmesi yaptığını hatırlattı.

Denizlerle ilgili konularda bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyleyen Pompeo, diplomatik çözümden yana olduğunu ifade etti.

Pompeo açıklamasında ayrıca Washington’un, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki doğal kaynaklardan faydalanması hakkına destek verdiğini belirtti.

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“Güvenlik alanında işbirliği bölgede daha önemli hale geldi. Doğu Akdeniz birçok ülkeyi biraraya getirebilir ve enerji ile yeni pazarlar yaratılabilir” diyen Pompeo enerji kaynaklarının Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler tarafından paylaşılacağını da kaydetti.

Pompeo, Kıbrıs sorununa ilişkin diyaloğun yeniden başlamasının gerekli olduğunu da ifade etti.

Pompeo, iki ülke arasında imzalanan karşılıklı anlayış memorandumunun önemini de vurguladı.

ANASTASİADİS’TEN POMPEO’YA TEŞEKKÜR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis açıklamasında, Pompeo’nun ziyaretinin ABD’nin, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin samimi endişesini açıkça gösterdiğini ifade ederken Pompeo’ya teşekkürlerini  sundu.

Anastasiadis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın “MEB’”i içerisindeki “yasa dışı” sondaj faaliyetlerini kınamasına ilişin olarak istikrarlı tutumundan dolayı Rum Yönetimi’nin ABD hükümetine yönelik takdirini de dile getirdi.

Anastasiadis açıklamasında ABD’nin Doğu Akdeniz’deki ihtilafların diyolog aracılığıyla çözümlenmesi şeklindeki tutumuna destek belirtti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununa ilişkin sürecin, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin taahhüdünü yinelerken  Türkiye’nin  sadece Güney Kıbrıs’ın “MEB’”i içerisindeki değil kapalı Maraş’a ilişkin “kışkırtıcı ve saldırgan” faaliyetlerini sona erdirmesinin de zaruri  olduğunu ifade etti.

ABD İLE MEMORANDUM İMZALANDI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rum Dışişleri Bakanıı Nikos Hristodulidis’in bu akşam Rum Başkanlık Sarayı’nda, Anastasiadis-Pompeo görüşmesi çerçevesinde, güvenlik konularıyla ilgili eğitim merkezi kurulmasına ilişkin karşılıklı anlayış memorandumu imzaladıkları belirtildi.

Karşılıklı anlayış memorandumu, iki ülke arasındaki güvenlik ve savunma alanlarındaki ikili işbirliği çerçevesinde imzalanırken, “Kıbrıs” aidiyetli olacak CYCLOPS(Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security) isimli, güvenlik konularında eğitim merkezi kurulması öngörüyor.

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Son Güncelleme: 13.09.2020 15:50
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisPompeoABD
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