banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
83'ü yerel 106 pozitif vaka
83'ü yerel 106 pozitif vaka
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
banner376

ABD Büyükelçisi Garber’dan kapalı bölge Maraş için çağrı

ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judth Garber, Türkiye ve KKTC’ye, kapalı bölge Maraş konusunda açıkladıkları eylemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:00
ABD Büyükelçisi Garber’dan kapalı bölge Maraş için çağrı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judth Garber’in dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya biraraya geldiğini, görüşmede kapalı bölge Maraş, UNFICYP raporu ve ilişki ilişkilerin görüşüldüğünü yazdılar.
Gazete: “Maraş Konusundaki Eylemleri Engellemek İstiyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, dün Rum Meclis Başkanı Dimitriu’yla biraraya gelen Garber’ın görüşmede, ABD’nin “Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğine, Maraş konusunda ilan ettikleri eylemleri geri almaya çağırdığını söylediğini” aktardı.
Habere göre, görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada, Garber’ın, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde BM çabalarını desteklediğini dile getirdiği vurgulandı.
Habere göre Dimitriu ise görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması ve Maraş konusunda verdiği destek ve ilkelere bağlılığı sebebiyle ABD’ye teşekkür etti.

YUNANİSTAN’DAN MARAŞ AÇIKLAMASI
Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Lübnan Dışişleri ve Savunma Bakanı Zeina Akar’la Atina’da bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusundaki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini yazdı.

banner341
Habere göre Dendias açıklamasında özetle, Türkiye’nin Maraş konusundaki açıklama ve eylemlerinin bölgedeki istikrarı bozucu nitelikte ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiasında bulunarak bu açıklama ve eylemlerin kendilerinde endişeye sebep olduğunu vurguladı.
Dendias ayrıca, Lübnan’a yönelik yaptıkları yardımlara değinerek, ikili ilişkilerinin iyi düzeyde olduğunu belirtti.

 
 

banner360
Son Güncelleme: 31.07.2021 12:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum İnovasyon Müsteşarlığı’ndan KKTC haritalı rapor
Rum İnovasyon Müsteşarlığı’ndan KKTC haritalı rapor
Rum Bakanlar Kurulu’ndan her yerde safepass şartı çıktı
Rum Bakanlar Kurulu’ndan her yerde safepass şartı çıktı
Rum Yönetimi Türk tarafına baskıyı uluslararası gündemde tutmaya devam ediyor
Rum Yönetimi Türk tarafına baskıyı uluslararası gündemde tutmaya devam ediyor
Güney Kıbrıs’ta 635 vaka, 3 can kaybı daha
Güney Kıbrıs’ta 635 vaka, 3 can kaybı daha
Güney Kıbrıs’ta 12-15 yaş çocukların aşılanmasına Bilim Kurulu’ndan onay
Güney Kıbrıs’ta 12-15 yaş çocukların aşılanmasına Bilim Kurulu’ndan onay
Güney Kıbrıs'ta covid-19 kaynaklı can kayıpları devam ediyor
Güney Kıbrıs'ta covid-19 kaynaklı can kayıpları devam ediyor
Güney Kıbrıs'ta rekor entübe hasta sayısı
Güney Kıbrıs'ta rekor entübe hasta sayısı
KKTC’den benzin alımına tepki
KKTC’den benzin alımına tepki
İflas eden şirket oranı yüzde 13
İflas eden şirket oranı yüzde 13
“Türk tehditleriyle” ilgili ortak eylem için koordine oluyorlar
“Türk tehditleriyle” ilgili ortak eylem için koordine oluyorlar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim