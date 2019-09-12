Abd Başkanı Trump Unfıcyp Konusundaki Görüşünü Yineledi

Lefkoşa, 12 Eylül 19 (.): ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’ne gönderdiği iki ayı kapsayan Kıbrıs raporunda, UNFICYP’in “siyasi süreçlerin sona erdiği bölgelerdeki misyonlarını desteklemediği” görüşünü yinelediği bildirildi.
Alithia gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Kongresi’ne gönderdiği iki aylık raporunda, UNFICYP’in, siyasi süreçlerin sona erdiği bölgelerdeki misyonlarını desteklemediği şeklinde görüşünü yinelediğini belirterek, Trump’ın bu görüşünün Kıbrıs’ı da kapsadığını iddia etti.
Habere göre raporda, ABD yetkililerinin Rum yetkilerle gerçekleştirdikleri diğer bazı temaslara da değiniliyor.
(SB/GÜL)