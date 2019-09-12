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Abd Başkanı Trump Unfıcyp Konusundaki Görüşünü Yineledi

Lefkoşa, 12 Eylül 19 (.): ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’ne gönderdiği iki ayı kapsayan Kıbrıs raporunda, UNFICYP’in “siyasi süreçlerin sona erdiği bölgelerdeki misyonlarını desteklemediği” görüşünü yinelediği bildirildi.

Abd Başkanı Trump Unfıcyp Konusundaki Görüşünü Yineledi

Lefkoşa, 12 Eylül 19 (.): ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’ne gönderdiği iki ayı kapsayan Kıbrıs raporunda, UNFICYP’in “siyasi süreçlerin sona erdiği bölgelerdeki misyonlarını desteklemediği” görüşünü yinelediği bildirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:17
Abd Başkanı Trump Unfıcyp Konusundaki Görüşünü Yineledi

Lefkoşa, 12 Eylül 19 (.): ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’ne gönderdiği iki ayı kapsayan Kıbrıs raporunda, UNFICYP’in “siyasi süreçlerin sona erdiği bölgelerdeki misyonlarını desteklemediği” görüşünü yinelediği bildirildi.

Alithia gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Kongresi’ne gönderdiği iki aylık raporunda, UNFICYP’in, siyasi süreçlerin sona erdiği bölgelerdeki misyonlarını desteklemediği şeklinde görüşünü yinelediğini belirterek, Trump’ın bu görüşünün Kıbrıs’ı da kapsadığını iddia etti.

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Habere göre, Şubat-Mart 2019 tarihlerini kapsayan raporda, 1 Şubat’ta, o dönemin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le telefonda görüştüğü ve barış misyonlarına ilişkin ABD’nin tezini izah ederek “her iki tarafı da iki toplumlu ilişkileri iyileştirmeye çağırdığı” belirtildi.

Habere göre raporda, ABD yetkililerinin Rum yetkilerle gerçekleştirdikleri diğer bazı temaslara da değiniliyor.

(SB/GÜL) 

Son Güncelleme: 12.09.2019 13:49
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