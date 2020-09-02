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Ab Komisyonu Sözcüsünün Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye’nin Meis adası yakınlarında araştırma yapılmasına ilişkin Navtex’inin 12 Eylül’e kadar uzatılması konusunda, Rum Haber Ajansı KİPE tarafından kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 13:10
Ab Komisyonu Sözcüsünün Açıklamaları Rum Basınında
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Lefkoşa, 2 Eylül 20 (.): Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye’nin Meis adası yakınlarında araştırma yapılmasına ilişkin Navtex’inin 12 Eylül’e kadar uzatılması konusunda, Rum Haber Ajansı KİPE tarafından kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Haravgi gazetesi “AB Gerginliğin Azaltılması veya Yaptırımlar Konusunda Uyarıyor” başlıklı haberinde, Stano’nun dün yaptığı açıklamada “kısıtlayıcı önlemlerin takip edilmemesi için, AB’nin Türkiye’den ne beklediği ve bunu ne zamana kadar beklediği mesajının, Dışişleri Bakanları tarafından Ankara’ya iletildiğini vurguladığını” iletti.

Gazete, Stano’nun “Gymnich’in” mesajını yinelediğini ve üye devletlerin talep ettiği gibi gerginliğin azalmaması durumunda, AB’nin yeni kısıtlayıcı önlemler benimsenmesi konusunda hazır olduğunu vurguladığını ekledi.

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Mesajın, zaman takvimlerinin ve önlemlerin net olduğunu dile getiren Stano, bunun Türk dostları ve ortakları tarafından göz önüne alınmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Stano’nun açıklamaları Alithia gazetesinde “Komisyon’dan Türkiye’ye: Tutum Değiştirin Çünkü Yaptırım Uygulanacak”, Fileleftheros’ta ise “AB (Türkiye’ye) İyilik Yapmıyor- Brüksel Ankara’ya Olguların Değişmemesi Durumunda Zaman Takvimleri ve Önlemler Olduğunu Hatırlatıyor” başlığıyla yer buldu.

(İY/GÜL)                        

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