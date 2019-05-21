Ab Brexıt Başmüzakerecisi Barnıer Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 (.): Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla ilgili temaslarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, AB’nin Barnier aracılığıyla Türkiye’ye, “Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhindeki tehditleri” nedeniyle uyarıda bulunduğunu ve Barnier’nin temaslarının ana unsurunun Brexit olmasına karşın, “Türk tehditlerinin” de görüşüldüğünü yazdı.

Gazete, Bariner’nin dün, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü ve görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, AB’nin “Türk tehditlerine”, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde “yasadışı sondaj” yapması halinde tepki göstermeye hazır olduğunu söylediğini kaydetti.

Barnier ayrıca, AB’nin Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını desteklediğini ve Türkiye’den de buna saygı göstermesini beklediğini dile getirdi; Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Federica Mogherini’nin Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamalara atıfta bulundu.

Gazete, Hristodulidis’in ise Türkiye’nin sözde “MEB” içerisindeki faaliyetlerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini” ve bu faaliyetlerle, uluslararası hukuk ile AB hukukuna ters düştüğünü iddia ettiğini yazdı.

Türkiye’nin bu faaliyetlerinin, Doğu Akdeniz’deki istikrarı bozduğunu da öne süren Hristodulidis, uluslararası toplumun bu faaliyetleri doğrudan kınadığını belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi için Barnier’nin söylediklerinin, Fransa kökenli bir diplomat olmasından ve Fransa’nın Türk tehditleri karşısında Güney Kıbrıs’a destek vermesinin arzu edilmesinden dolayı özel öneme sahip olduğu ifade edildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Barnier’nin, İngiliz Üsler Bölgesi’nde yaşayan Rumların, Brexit sürecinden etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Barnier, İngiltere’nin üç seçeneği bulunduğunu ve bunların, ya anlaşmalı Brexit, ya anlaşmasız Brexit, ya da AB’de kalmaya devam etme olduğunu belirtti.

Gazete, Barnier’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildiğini kaydederken, görüşmenin detayına yer vermedi.

(GE/GÜL)