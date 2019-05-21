banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
85231
ALTIN
249.362
DOLAR
6.0809
STERLİN
7.6977
EURO
6.7930
İşte yeni kabine, yeni bakanlar
Son Dakika
İŞTE YENİ KABİNE
UBP HP Koalisyonu Protokolü
UBP HP KOALİSYONU PROTOKOLÜ
7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Tartışdığı kişiyi makasla yaraladı
TARTIŞDIĞI KİŞİYİ MAKASLA YARALADI
banner307

Ab Brexıt Başmüzakerecisi Barnıer Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 (.): Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla ilgili temaslarda bulundu.

Ab Brexıt Başmüzakerecisi Barnıer Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 (.): Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla ilgili temaslarda bulundu.

21 Mayıs 2019 Salı 08:44
Ab Brexıt Başmüzakerecisi Barnıer Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 (.): Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla ilgili temaslarda bulundu.

Fileleftheros gazetesi, AB’nin Barnier aracılığıyla Türkiye’ye, “Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhindeki tehditleri” nedeniyle uyarıda bulunduğunu ve Barnier’nin temaslarının ana unsurunun Brexit olmasına karşın, “Türk tehditlerinin” de görüşüldüğünü yazdı.

Gazete, Bariner’nin dün, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü ve görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, AB’nin “Türk tehditlerine”, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde “yasadışı sondaj” yapması halinde tepki göstermeye hazır olduğunu söylediğini kaydetti.

Barnier ayrıca, AB’nin Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını desteklediğini ve Türkiye’den de buna saygı göstermesini beklediğini dile getirdi; Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Federica Mogherini’nin Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamalara atıfta bulundu.

Gazete, Hristodulidis’in ise Türkiye’nin sözde “MEB” içerisindeki faaliyetlerinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini” ve bu faaliyetlerle, uluslararası hukuk ile AB hukukuna ters düştüğünü iddia ettiğini yazdı.

banner317
Türkiye’nin bu faaliyetlerinin, Doğu Akdeniz’deki istikrarı bozduğunu da öne süren Hristodulidis, uluslararası toplumun bu faaliyetleri doğrudan kınadığını belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi için Barnier’nin söylediklerinin, Fransa kökenli bir diplomat olmasından ve Fransa’nın Türk tehditleri karşısında Güney Kıbrıs’a destek vermesinin arzu edilmesinden dolayı özel öneme sahip olduğu ifade edildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Barnier’nin, İngiliz Üsler Bölgesi’nde yaşayan Rumların, Brexit sürecinden etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Barnier, İngiltere’nin üç seçeneği bulunduğunu ve bunların, ya anlaşmalı Brexit, ya anlaşmasız Brexit, ya da AB’de kalmaya devam etme olduğunu belirtti.

Gazete, Barnier’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildiğini kaydederken, görüşmenin detayına yer vermedi.

(GE/GÜL)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’da aranan Çinli milyoneri ellerinden kaçırdılar
Almanya’da aranan Çinli milyoneri ellerinden kaçırdılar
İngiliz F-35’leri Dün Ağrotur Üssüne İndi
İngiliz F-35’leri Dün Ağrotur Üssüne İndi
Baf’ta iki bombalı saldırı
Baf’ta iki bombalı saldırı
Elektrik fiyatlarında en fazla zam Güney Kıbrıs’ta
Elektrik fiyatlarında en fazla zam Güney Kıbrıs’ta
Osadchıy: “kıbrıs’ta Çok Fazla Asker Var”
Osadchıy: “kıbrıs’ta Çok Fazla Asker Var”
“45 Suriyeli Mülteci Ledra Palace’tan Güney’e Geçti” İddiası
“45 Suriyeli Mülteci Ledra Palace’tan Güney’e Geçti” İddiası
İngiltere Yine “şaibeli” Dedi…
İngiltere Yine “şaibeli” Dedi…
IMF kendi içinde yapılanmaya gidiyor
IMF kendi içinde yapılanmaya gidiyor
Lakkotripis: “Önümüzdeki 24 ay içerisinde sekiz sondaj yapılacak”
Lakkotripis: “Önümüzdeki 24 ay içerisinde sekiz sondaj yapılacak”
Gençlerin Alkol Sorunu Endişe Yaratıyor
Gençlerin Alkol Sorunu Endişe Yaratıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim