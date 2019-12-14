AB zirvesi sonuçlarının değerlendirilmesi

Alithia gazetesi “Türkiye-Libya Anlaşmasıyla İlgili AB Zirvesi- Kınadılar Ama Hafif Tonlarda” başlıklı haberinde, Avrupalı liderlerin, söz konusu anlaşmanın “üçüncü devletler açısından hukuki sonuçlara yol açamayacağında hem fikir olduklarını”, aynı zamanda Yunanistan ile Güney Kıbrıs’a yönelik dayanışmalarını yinelediklerini bildirdi.

AB Zirve toplantısı sonuçlarının nihai metninin üslubunun beklendiğinden daha az eleştirel olduğunu da yazan gazete, bunun bir kez daha “Türk provokasyonlarını diplomatik nezaketle ele aldığına” da işaret etti.

Geçtiğimiz perşembe akşamı onaylanan sonuç metninde “Türkiye-Libya arasındaki anlaşma memorandumunun, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiği, deniz hukukuyla uyumlu olmadığı aynı zamanda üçünü devletler açısından hukuki sonuçlara yol açamayacağının belirtildiğini” kaydeden gazete, Avrupa Konseyi’nin Türkiye’yle ilgili 22 Mart ve 20 Haziran tarihli geçmiş sonuçlarını anımsattığını yazdı.

Avrupa Konseyi’nin “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki yasadışı sondajlarıyla ilgili 17 ve 18 Ekim tarihli hükümlerini yinelediğini” de kaydeden gazete, Avrupa Konseyi’nin, şüphesiz, Türkiye’nin bu faaliyetleriyle ilgili olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a dayanışmasını belirttiğini de yineledi.

AB zirvesinin sonuçlarının açıklanmasını izleyen basın toplantısında konuşan Avrupa Konseyi’nin yeni başkanı Charles Michel ise açıklamasında, Avrupalı liderlerin bazı uluslararası konuları özellikle de Türkiye meselesini gözden geçirme fırsatını bulduklarını belirtti.

Michel açıklamasında Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik tam bir dayanışma ifade ettiklerini de söyleyerek, AB-Türkiye ilişkilerinin sahip olduğu önem üzerinde de durdu.

ANASTASİADİS VE MİÇOTAKİS

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise dün sabah konu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Konseyi sonuçlarından duyduğu tam memnuniyeti belirtti.

Anastasiadis paylaşımında “Avrupa Konseyinin, Türkiye’nin yasadışı faaliyetleri ve Kıbrıs ile Yunanistan’ın egemenlik haklarının ihlal edilmesinin kollektif bir şekilde ele alınmasıyla ilgili hükümlerini takdir ettiğimi belirtiyorum. Avrupa Birliğinin ortak tezi, Türkiye’nin uluslararası hukuka aynı zamanda BM’nin Deniz Hukuku’yla ilgili sözleşmesine tam anlamıyla saygı göstermesi gerektiği şeklindedir” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ise zirve toplantısının sona ermesiyle birlikte Brüksel’de yaptığı açıklamada memnun göründüğünü yazan gazete, Miçotakis’in “muhataplarından Türkiye’nin provokasyonları karşısında destek istediğini ve bunu aldığını söylediğini” iletti.

Diğer liderlerin tutumları konusunda ise Miçotakis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’a tam destek belirten birçok lider olduğunu belirterek, fakat özellikle en destekleyici olanın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğuna işaret etti.

Miçotakis, gerilimin tırmanmasına ulaşmamayı umduklarını da belirtti.

PARTİLER

Gazeteye göre DİSİ partisi ise konuyla ilgili açıklamasında; “AB devlet başkanlarının, uluslararası hukuku ihlal ettiğini düşündükleri Türkiye-Libya anlaşmasını kınamalarını, aynı zamanda Türkiye’nin yasadışı sondajları ve taleplerine karşı, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’a tam destek belirtmelerinden” duyduğu memnuniyeti belirtti.

AKEL partisi de AB zirvesi sonuçlarını olumlu değerlendirdiği açıklamasında, önemli olan şeyin, Türkiye’nin ileri sürülen provakasyonları ile kışkırtıcılığının ele alınması için AB ve uluslararası toplum tarafından önlemler alındığını görmeleri olduğuna işaret etti.

EDEK partisi açıklamasında, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın “caydırıcı askeri gücün güçlendirilmesine yönelik daha fazla faaliyetlerde bulunmaları gerektiğine dair sözlü beyanlarının olumlu olduğunu” iddia ederken, Dayanışma Hareketi ise açıklamasında “önemli olan şeyin, AB tarafından, Türk saldırganlığı açısından cezalandırıcı bir şekilde hareket edecek olan pratik önlemler alınması olduğunu” ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesi ise “Pratik Önlemler Sırada- AB Zirvesi Türkiye’ye İlişkin Ekim Kararlarını Yineledi” başlıklı manşet haberinde “ilk adımın atıldığını ve Türkiye’nin, hukukun her türlü ilkesini ihlale ederek, Doğu Akdeniz bölgesinde seçtiği sürekli ve tırmanan politikanın, Avrupalı liderlerde artık başka tahammül payı bırakmadığını” iddia etti.

AB Zirvesi sonuç metninin “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki yasadışı faaliyetlerde rol oynayan gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde hedeflenmiş önlemler alınmasından önce, Ankara açısından son bir sert uyarı teşkil ettiğini” öne süren gazete, bu önlemin, özlü sonuçları beraberinde getirmesinin beklendiğini de belirtti.

AB’nin ilk kez Türkiye’nin Libya ile imzaladığı karşılıklı anlayış memorandumu konusunda oy birliğiyle bir pozisyon almasının dikkate değer olduğunu da yazan gazete, bunun Brüksel’in kararlılığına işaret ettiğini de ekledi.

Gazete iç sayfadan ise “AB’den Türkiye’ye Kuyruklu Tokat” başlığıyla yer verdiği haberinde, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisof’un Türkiye aleyhindeki kararları imzaladığını, akabinde de “Ankara aleyhinde yaptırımlar, aynı zamanda Avrupa silah ambargosunun söz konusu olamayacağını” söylediğini iletti.

Gazete Borisof’un, Konseydeki tartışmanın Türkiye’yle ilgili olarak ılımlı olduğunu ve yaptırımlarla ilgili atıflar olmadığını söyleyerek, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ı, Ankara’yla olan meseleyi ele alacak yöntemi kendilerinin bulmaya çağırmasının ise etki yarattığını belirtti.

Öte yandan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, AB zirvesi sonuçlarında yer alan ve Avrupa Konseyi’nin “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki yasadışı sondajlarıyla ilgili 17 ve 18 Ekim tarihli kararlarını yinelediği” şeklindeki ifadenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB liderlerinin akşam yemeğindeki müdahalesinin ardından sonuçlara dâhil edildiğini de ekledi.

Haber Politis’te; “AB Yeni Formül Arıyor- Atina ve Lefkoşa, Ankara’nın Siyasi Anlamda Tecrit Olduğunu Görüyor”, Haravgi’de ise “AB: Anlaşmanın Hukuki Sonuçları Yok” başlığıyla yer aldı.