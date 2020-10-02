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AB Zirvesi “siyasi Korku Filmi”

“ANASTASİADİS İLK TASLAKTA DOĞAL GAZ İFADESİ YER ALMASINDAN ÇOK RAHATSIZ OLDU”

02 Ekim 2020 Cuma 11:48
AB Zirvesi “siyasi Korku Filmi”
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“ANASTASİADİS İLK TASLAKTA DOĞAL GAZ İFADESİ YER ALMASINDAN ÇOK RAHATSIZ OLDU”
YUNANİSTAN’A GÖRE “MAVİ VATAN HARİTASI TEK YANLI DENİZ YETKİ AÇIKLAMASI”…
Rum gazeteleri, Avrupa Konseyi liderlerinin Brüksel’de dün başlayan zirve toplantısının ilk gününü “siyasi korku filmi şeklinde geliştiği” yorumu ile manşete çekti.  Gazeteler, Rum yönetimi ve Yunanistan’ın sunulan karar taslaklarını, Türkiye hakkında istedikleri gibi ifadeler yer almadığı için reddetmeleri yüzünden müzakere ve çatışmaların gece yarısına kadar devam ettiğine dikkat çekti.
Alithia manşet haberine “Güçlü Sinirler İçin Korku Filmi… Kıbrıs-Yunanistan Kabul Edilemez Taslağı Bloke Etti… Doğal Gaza Atıf Anastasiadis’i Çok Rahatsız Etti… Gece Boyu İstişareler Yapıldı, Taslaklar Gitti Geldi” başlık ve spotlarını attı. 
“Korku filminin”, karar metninin sızdırıldığı sabah saatlerinde başladığını, ilk taslakta Türkiye’ye, tavrına ve yaptırımlara hiçbir atıf yapılmadığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ilk taslağı zirve kürsüsünden reddettiğini belirtti.
Habere göre, Konsey Başkanı Charles Michel’in istişare ve taslağın yeniden yazılması için zirveye verdiği 45 dakika arada Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa, Almanya arasında, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de katıldığı sert bir görüşme gerçekleşti. Rum ve Yunan hükümetleri yaptırım ifadesinin yer almasında ısrar ederken Merkel, NATO himayesinde Ankara ile Atina arasında ikili ayrıştırma usulleri mekanizması anlaşması ilan edilmişken,  karar taslağında yaptırım ifadesi olmamasında ısrarcı oldu.
“ANASTASİADİS İLK TASLAKTA DOĞAL GAZA ATIF YAPILMASINDAN ÇOK RAHATSIZ OLDU”
Gazete, Rum yönetimi ve Yunanistan tarafından reddedilen taslakta “AB, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygıyı sağlamak için elindeki bütün imkânları kullanmaya hazırdır. Doğal gazdan edinilmesi muhtemel gelirlerin paylaşımı konusunu da içerecek Kıbrıs müzakerelerinin süratle başlaması gerekir”  ifadeleri yer aldığına işaret ederek, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in doğal gaza atıf yapılmasından çok rahatsız olduğunu yazdı.
Haberde, ilk taslakta Doğu Akdeniz için çok taraflı konferans talebinin de yer aldığı ve Josep Borrell’e, detaylar üzerinde çalışma tevdi edildiği, Türkiye ile Yunanistan arasında atılan güven inşa etme adımlarının da alkışlandığı ancak yaptırım ifadesinin yer almadığı kaydedildi. 
Habere göre, Rum yönetimi zirve boyunca, Beyaz Rusya’ya (Belarus) yönelik yaptırımların Türkiye’ye yaptırımlara bağlanmasında ısrar etti. Komisyon Başkanı, Rum ve Yunan hükümetlerine tam destek belirtileceğini ve bütün seçeneklerin masada olduğunu söylerken Komisyon Başkanı Leyen “Komisyon Kıbrıs ve Yunanistan’a desteğini yine belirtecek. AB-Türkiye ilişkileri konusunda iki olasılık var. Ya gerilim artacak ki bu istemediğimiz bir şey, veya gerilim azaltılacak ve yapısal ilişkiye gireceğiz, bu da istediğimiz şeydir” ifadelerini kullandı. 
Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rum ve Yunan hükümetlerine desteğinin tartışmasız olduğunu belirtirken Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’nin NATO’da ve mülteci krizinde müttefikleri olduğunu, bu nedenle Ankara ile yapıcı diyalog gerektiğine dikkat çektiğini yazdı.

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Tartışma ve istişarelerin, Alithia’nın baskıya gittiği saatlerde devam ettiğini,  gece yarısından sonraya da sarktığını kaydeden gazete, geç saatlerde Brüskel’den gelen bilgilerin, Charles Michel’in üçüncü bir karar taslağı sunduğu yolunda olduğunu belirtti.
Gazeteye göre, yeni taslakta “AB Türkiye’nin Kıbrıs MEB’i içerisindeki yasadışı sondajlarını sert bir dille kınar, Kıbrıs sorununun çözümüne tam bağlıdır” ifadeleri yer aldı, önceki taslaktaki “Türkiye’nin tek yanlı faaliyette bulunması halinde bütün imkanların kullanılması” ifadesi korundu; Konsey’in, Yunan ifadesi olan “kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırılması” ifadesi de dahil, Aralık ayına kadar karar alınması taahhüdü yer aldı.
YUNANİSTAN’IN ÖNERDİĞİ TASLAK MADDELERİ
Yunanistan’ın bu son taslak için 5 öneri sunduğunu belirten gazete, önerilerden üçünü şöyle sıraladı:
“a) Tek yanlı hidrokarbon aramalarına derhal son verilmeli, b)Türkiye AB’nin çıkarlarına ters, uluslararası hukuka ve üye devletlerin egemenlik haklarına aykırı tek yanlı hareketlerden uzak durmalı –bu ön şart olmalı- c) AB, ‘Mavi Vatan’ haritası gibi tek yanlı deniz yetki açıklamalarının deniz hukukuna uygun olmadığını ve üçüncü ülkeler için yasal sonuç üretmediğini yineler.”
Gazete, dün geceki liderler yemeğinden sonra Yunanistan, Almanya, Fransa ve Güney Kıbrıs arasındaki karar metnine dair istişarelerin devam etmesinin beklendiğini haberine ekledi. 
Fileleftheros manşet haberine “Yaptırımlar Konusunda Korku Filmi Gecesi… Taslaklara Dair Tartışmalarla Benzeri Görülmemiş Diplomatik Perde Gerisi… Merkel Türkiye’ye Karşı Sert Önlemlere Olumsuz” başlığını attı.
Gazete, internet sayfasında, Yunan medyasını kaynak göstererek, Rum ve Yunan hükümetlerinin, zirve kararına ilişkin son taslak metne onay verdiğini, yeni taslakta yaptırım ifadesine yer verilmemekle birlikte, Türkiye’nin “tek yanlı faaliyetlerine ve meydan okumalarına devam etmesi halinde” yaptırım prosedürü öngören AB Sözleşmesi’ne atıf yapıldığını yazdı. 
Haravgi “Zirve Toplantısında Gece Boyu İstişare” manşetiyle çıktı.
Politis ise manşetine “Gece Boyu Korku Filminde Kelimelerle Savaş… Türkiye Avrupa Konseyi’nde 27’lerin Liderlerini Böldü” başlığını attı. 
 

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Son Güncelleme: 02.10.2020 12:04
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