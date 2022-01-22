AB Yeşil Hat’ta çit döşenmesine “yeşil ışık“ yaktı

Haravgi gazetesi, toplantıda yapılan ortak açıklamada sınırların etkin denetimi için tedbirler alınmasının önemine vurgu yapıldığını ve “her ne kadar Yeşil Hat sınır olmasa da, bu tedbirlerin Yeşil Hat için de uygulanması gerektiğinin” belirtildiğini yazdı.

Haberde, GKRY İçişleri Bakanı Nuris’in toplantıda yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın bu konudaki tezinin sunumunu yaparak, nüfusuna göre en yüksek uluslararası koruma talebi başvurusu alan ülkenin Güney Kıbrıs olduğunu ve 2021’de Güney Kıbrıs’a 13 bin 235 yasadışı mültecinin gittiğini; bunlardan yüzde 85’inin de Türkiye ve KKTC’den Güney Kıbrıs’a ulaştığını iddia ettiği kaydedildi.



