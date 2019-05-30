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AB Komisyonu’nun Türkiye raporu Güney Kıbrıs’ta olumlu karşılandı

AB Komisyonu’nun Türkiye raporu Güney Kıbrıs’ta olumlu karşılandı

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:33
AB Komisyonu’nun Türkiye raporu Güney Kıbrıs’ta olumlu karşılandı

AB Komisyonu’nun dün açıklanan Türkiye İlerleme Raporu, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının yolunu açtığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta memnunlukla karşılandı.

Fileleftheros, “Haziran İçin AB’de Mücadele-Lefkoşa’nın Türkiye Aleyhine Önlemler Alınması Çabasında Komisyon’un Raporu Olumlu Basamak” başlıkları altında verdiği haberinde, AB Komisyonu’nun dün açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) faaliyetlerine devam etmesi durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının önünün açıldığını iddia etti.

Gazete, raporda, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki yasadışı eylemlerini sürdürmesi durumunda AB’nin, Kıbrıs’la tam bir dayanışma içerisinde uygun şekilde yanıt vereceği” ifadesinin yer aldığını belirterek böylece Komisyon’un Türkiye’ye yaptırım uygulanması kapısını açık bıraktığı yorumunda bulundu.

AB Komisyonu’nun bu ortak görüşünün, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ile 20-21 Haziran tarihlerindeki AB Zirve Toplantısı’nda kararlar alınması bağlamında ilk basamak olduğunu vurgulayan gazete, Rum hükümetinin bu tarihlere kadarki sürede üye devletlerin tam desteğini kazanmak adına yoğun faaliyetler ve temaslarda bulunmasının beklendiğini belirtti.

Gazete, Komisyon’un dünkü raporu ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin konuya ilişkin açıklamasına geniş yer verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın da konuya ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, AB Komisyonu raporunun belki de 2005 yılından beridir yayınlanmış en eleştirici rapor olduğu iddiasında bulunularak raporun olumlu bulunduğu vurgulandı.

Raporda, “Türkiye’nin, Kıbrıs’tan ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirmede ilerleme kaydetmediği ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinin Türkiye’yi AB’den daha da uzaklaştırdığına vurgu yapıldığını” iddia eden Rum Dışişleri, “bu şartlar altında AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği’nin düzeyinin yükseltilmesinin mümkün görünmediğinin belirtilmesinin ise büyük önem taşıdığını” savundu.

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Rum Dışişleri Bakanlığı’nın raporun içeriğine ilişkin diğer iddiaları da haberde geniş şekilde yer bulurken, DİSİ partisinden rapora ilişkin yapılan açıklamaya da yer verildi.

Habere göre DİSİ’nin dünkü açıklamasında, Güney Kıbrıs’a verilen destekten ötürü duyulan memnuniyet dile getirilirken, bu desteğin Avrupa Konseyi toplantısında da sürmesi temennisinde bulunuldu.

EDEK partisi de söz konusu raporu olumlu bulduğunu açıklarken, raporun sadece kağıt üstünde kalmaması temennisini dile getirdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “AB’yle Mesafeler Açılıyor – Türkiye’ye Sarı Kart – AB ile Türkiye Arasındaki İlişki Ayrılığa Giden Bir Çıkmaza Benziyor”

Haravgi: “Türkiye’ye Uyarılar – Mogherini: Türkiye AB’den Gittikçe Uzaklaşıyor”

Alithia: “Türkiye Karşısında MEB’i Buluyor – Kıbrıs Sorunu ve MEB Konusunda Yeni Uyarılar”

Son Güncelleme: 30.05.2019 10:43
Anahtar Kelimeler:
Ab Tc Raporu
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