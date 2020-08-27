banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1105
ALTIN
454.838
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7127
EURO
8.6585
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Sol’un çıkmazı ve Tufan Erhürman
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Özersay UBP dedikoducusu gibi
Hatalı kararları artık durdurun
Hatalı kararları artık durdurun
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
Niye imzaladınız, niye iptal ettiniz!
banner355

AB Komisyonu yatırım karışılığı verilen pasaportların geri alınmasını istiyor

Rum Hükümet Sözcüsü El Cezire'yi yalanladı..

27 Ağustos 2020 Perşembe 11:39
AB Komisyonu yatırım karışılığı verilen pasaportların geri alınmasını istiyor
banner337
banner351

El Cezire televizyonunun yabancı yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi programı çerçevesinde ciddi suçlarla itham edilen kişilere de vatandaşlık verildiğine ilişkin yayımladığı haberler sonrasında AB Komisyonu’nun Rum hükümetinden, gerekli araştırmaların yapılarak bu tür pasaportların iptal edilmesini istediği, Rum Hükümet Sözcüsünün ise dün düzenlediği basın toplantısında iddiaları bir kez daha yalanladığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi: “Komisyon’dan Fileleftheros Aracılığıyla Müdahale – Pasaportları Hemen Geri Alın – Nuris: Program Sonlandırılmayacak” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB Komisyonu sözcüsünün gazeteye yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin, yatırım karşılığı pasaport verilmesi programını yeniden incelemesi ve gerekirse vatandaşlıkların iptali yoluna gitmesi gerektiğini söylediğini aktardı.
Gazete, ismine yer vermediği AB Sözcüsünün açıklamasında, Komisyon’un yatırım karşılığı pasaport verilmesi programına ilişkin endişelerini Rum hükümetine, Nisan ayında AB Komiseri Didier Reynders tarafından gönderilen bir mektupla ilettiğini hatırlattığını da aktardı.
Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Nuris dün düzenlediği basın toplantısında, El Cezire’nin haberinde yer alan ve yatırım programı çerçevesinde pasaport verilen 117 kişinin İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimlerince hali hazırda kontrolden geçirilmiş kişiler olduğunu söyledi.

banner341
El Cezire’nin iddialarını yalanlayan ve kanalın verileri ve bilgileri bilinçli olarak çarpıttığını öne süren Nuris, söz konusu 117 kişinin hiçbirinde, başvuru yaptıkları ve vatandaşlık aldıkları dönemde herhangi bir sorun olmadığını, bazı kişiler hakkında iddia edilen suçların ise vatandaş yapıldıktan sonraki dönemde gerçekleştiklerini de öne sürdü.
Kusios, yapılan incelemeler sonrasında 3 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini de hatırlattı.
Gazete haberinin devamında, Rum siyasi partilerinin konuya ilişkin eleştirilerini, El Cezire’nin ise Güney Kıbrıs tarafından verilen vatandaşlıklarına ilişkin programlarını sürdürdüklerini yazdı.

 

banner360
Son Güncelleme: 27.08.2020 12:22
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Yatırım Karşılığı PasaportAB Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta 11 Yeni Covid-19 Vakası Daha Tespit Edildi
Güney Kıbrıs’ta 11 Yeni Covid-19 Vakası Daha Tespit Edildi
Doğu Akdeniz’de Dört Ülkenin Katılımıyla Tatbikat
Doğu Akdeniz’de Dört Ülkenin Katılımıyla Tatbikat
Cinayet Zanlısı Suçunu İtiraf Etti
Cinayet Zanlısı Suçunu İtiraf Etti
Petridis AB Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
Petridis AB Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
Güney Kıbrıs’ta 405 Okula Güneş Paneli
Güney Kıbrıs’ta 405 Okula Güneş Paneli
Gümrük gelirlerinde düşüş
Gümrük gelirlerinde düşüş
Dipkarpaz’daki Rum okullarının işleyişiyle ilgili toplantı yapıldı
Dipkarpaz’daki Rum okullarının işleyişiyle ilgili toplantı yapıldı
Güney Kıbrıs’ta 10 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 10 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Pazartesi Yapılan Testlere Virüs Bulaşmış
Güney Kıbrıs’ta Pazartesi Yapılan Testlere Virüs Bulaşmış
Baf Belediye Başkanın İddiası
Baf Belediye Başkanın İddiası

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim