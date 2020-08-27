AB Komisyonu yatırım karışılığı verilen pasaportların geri alınmasını istiyor

El Cezire televizyonunun yabancı yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi programı çerçevesinde ciddi suçlarla itham edilen kişilere de vatandaşlık verildiğine ilişkin yayımladığı haberler sonrasında AB Komisyonu’nun Rum hükümetinden, gerekli araştırmaların yapılarak bu tür pasaportların iptal edilmesini istediği, Rum Hükümet Sözcüsünün ise dün düzenlediği basın toplantısında iddiaları bir kez daha yalanladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Komisyon’dan Fileleftheros Aracılığıyla Müdahale – Pasaportları Hemen Geri Alın – Nuris: Program Sonlandırılmayacak” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB Komisyonu sözcüsünün gazeteye yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin, yatırım karşılığı pasaport verilmesi programını yeniden incelemesi ve gerekirse vatandaşlıkların iptali yoluna gitmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Gazete, ismine yer vermediği AB Sözcüsünün açıklamasında, Komisyon’un yatırım karşılığı pasaport verilmesi programına ilişkin endişelerini Rum hükümetine, Nisan ayında AB Komiseri Didier Reynders tarafından gönderilen bir mektupla ilettiğini hatırlattığını da aktardı.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Nuris dün düzenlediği basın toplantısında, El Cezire’nin haberinde yer alan ve yatırım programı çerçevesinde pasaport verilen 117 kişinin İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimlerince hali hazırda kontrolden geçirilmiş kişiler olduğunu söyledi.



El Cezire’nin iddialarını yalanlayan ve kanalın verileri ve bilgileri bilinçli olarak çarpıttığını öne süren Nuris, söz konusu 117 kişinin hiçbirinde, başvuru yaptıkları ve vatandaşlık aldıkları dönemde herhangi bir sorun olmadığını, bazı kişiler hakkında iddia edilen suçların ise vatandaş yapıldıktan sonraki dönemde gerçekleştiklerini de öne sürdü.Kusios, yapılan incelemeler sonrasında 3 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini de hatırlattı.Gazete haberinin devamında, Rum siyasi partilerinin konuya ilişkin eleştirilerini, El Cezire’nin ise Güney Kıbrıs tarafından verilen vatandaşlıklarına ilişkin programlarını sürdürdüklerini yazdı.