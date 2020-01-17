AB Komisyonu ve Diko’dan yatırım karşılığı pasaport verilmesi programına eleştiri

Haravgi gazetesinin haberine göre, AB Komisyonu Başkan Yardımcılarından Vera Jourova, “Le Monde” gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Güney Kıbrıs’ın yabancı yatırımcılara vatandaşlık vermesi uygulamasını eleştirdi.
Jourova, Güney Kıbrıs’taki yabancı yatırımcılara, yatırım karşılığında “altın pasaport” verilmesi sürecindeki şeffaflık eksikliğine dikkat çekerek, bu durumun vergi kaçırma ve rüşvet olaylarını arttıracağı uyarısında bulundu.
DİKO’nun açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın uluslararası alandaki “çok kötü” imajını sürdürdüğü vurgulandı.