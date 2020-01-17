AB Komisyonu ve Diko’dan yatırım karşılığı pasaport verilmesi programına eleştiri

AB Komisyonu Başkan Yardımcılarından Vera Jourova, Güney Kıbrıs’ın yabancı yatırımcılara vatandaşlık verme programını sert bir dille eleştirirken, DİKO partisinden de benzer bir eleştiri geldi.