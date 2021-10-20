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AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı

AB Komisyonu’nun Türkiye’yle ilgili 2021 yılı raporunda, Türkiye’ye Maraş ile ilgili tek taraflı eylemlerden kaçınması çağrısı yaparak, aksi takdirde AB’nin, üye devletlerin çıkarlarını savunmak adına elindeki tüm imkanları kullanacağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 12:15
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı

Alithia gazetesi, raporda Türkiye ile ilgili demokrasi, temel haklar, yargı gibi konularda önceki yıllarda açıklanan raporlarda yer alan eleştirilerin bu yıl da tekrarlandığını; göç politikası, ekonomi, iklim gibi başlıklarda ise olumlu ifadelere yer verildiğini yazdı.
Gazeteye göre raporda, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilkeleri zemininde adil, kapsamlı ve yaşayabilir çözümü için yapılacak müzakereleri aktif şekilde desteklemesi gerektiği kaydedildi.

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Raporda ayrıca, adadaki gerginliği artıracak ve müzakerelere dönüş çabalarını baltalayacak tek taraflı eylemlerde bulunulmaması gerektiğinin altı çizildi.
Gazete, raporda Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile olan ilişkileriyle ilgili detaylı bir analiz yapıldığını kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 20.10.2021 12:45
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