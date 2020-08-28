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AB Komisyonu Güney Kıbrıs’ın vatandaşlık programı konusunda hukuki önlem alma yolunda

AB Komisyonu, Güney Kıbrıs’ın “Altın Pasaport” diye bilinen, yatırım karşılığı vatandaşlık verme programında hukuki bir ihlal olup olmadığını araştırmak için adım atıyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 12:36
AB Komisyonu Güney Kıbrıs’ın vatandaşlık programı konusunda hukuki önlem alma yolunda
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Politis gazetesi: “AB Önlem Alınacağı Konusunda Uyardı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, AB Adalet ve Tüketiciler Komiseri Dider Reynders’in, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programına ilişkin araştırma başlatılması olasılığının araştırılması talimatını verdiğini söylediğini aktardı.
Habere göre, AB Komiseri Reynders açıklamasında, Komisyon’un hukuk birimine, Güney Kıbrıs’ın yatırım programı çerçevesinde AB Hukukunu çiğneyecek bir eylemde bulunup bulunmadığının dair bir incelemenin başlatılmasının, mevcut hukuki çerçevede mümkün olup olmadığının araştırılması talimatını verdiğini belirtti.
Gerekli görüşmesi durumunda hukuki önlemlerin de alınabileceğini vurgulayan Reynders, konu hakkında Rum İçişleri Bakanıyla birçok kez görüştüğünü ve ilgili mektubu da gönderdiğini belirtti.
Reynders, tüm ülkelerden yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programlarında genel değişikliğe gidilmesini, hatta mümkünse bu tür programların sonlandırılmasını da talep ettiğini ifade etti.
Gazete, tüm bu gelişmeler sürerken El Cezire televizyonunun konuya ilişkin yayınlarına devam etmekte olduğunu ve dünkü yayınlarında, Güney Kıbrıs’ın, “sadece AB’nin değil tüm dünyanın güvenliğini tehdit eden elit tabakanın sığınağı haline geldiği” şeklinde yorumlara yer verdiğini de aktardı.

KATAR KONUSU PARTİLER ARASINDA ÇATIŞMAYA NEDEN OLDU
Gazete haberinin devamında, Rum hükümeti ve DİSİ’nin, Katar’ı Güney Kıbrıs karşısında “düşmanca tutum sergilemekle” suçlamasının ardından AKEL ve DİSİ arasında, karşılıklı suçlamalar içeren yeni bir diyalog başladığını belirtti.
Habere göre AKEL’den yapılan açıklamada, Anastasiadis ve hükümetinin yıllardır, Katar’la ekonomik ilişkilerin güçlendirilmekte olduğu söylemlerini dile getirdikleri, şimdi ise sorumluluk almak ve sorunu çözmek yerine toplum algısını yönlendirmeye çalıştıkları ifade edildi.

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DİSİ’den gelen karşı açıklamada ise, söz konusu programın iyileştirilmesi için, devlete, vatandaşlık iptali hakkının verilmesi gibi gerekli tüm yetkilerin verildiği belirtilirken yerine getirildiği iddia edilerek, AKEL’e yönelik ise, “eski Hilton oteli karşısındaki arazi konusunda olduğu gibi, Katar şeyhleriyle çok iyi ilişkiler içerisinde olan bir partiden başka bir şey beklenemeyeceği” yorumunda bulunuldu.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: “Komisyon: Altın Pasaportları Hemen Geri Çekin”.
Alithia: “El Cezire ve Türk Televizyonlarının Propagandası”.
Fileleftheros: “Komisyon Önlemler Almaya Hazır”.

 

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Son Güncelleme: 28.08.2020 12:49
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrısın Vatandaşlık ProgramıAB Komisyonu
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