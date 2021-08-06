banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Popülizm yangın söndürür mü!
Popülizm yangın söndürür mü!
124'ü yerel 142 pozitif vaka
124'ü yerel 142 pozitif vaka
banner376

AB Güney Kıbrıs ekonomisini destek için 46 milyon 400 bin Euro onayladı

AB Komisyonu, İspanya, İtalya ve Güney Kıbrıs’a Avrupa Sosyal Fonu’ndan ek ödeme yapılmasını onayladı.

06 Ağustos 2021 Cuma 13:15
AB Güney Kıbrıs ekonomisini destek için 46 milyon 400 bin Euro onayladı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla AB’den ek ödenek alacağını, İspanya, İtalya ve Güney Kıbrıs için toplam 2 milyar 700 milyon Euro onaylandığını yazdılar.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın alacağı miktarın 46 milyon 400 bin Euro olduğunu belirtirken söz konusu ödeneğin özellikle işsizliğin azaltılması, yeni iş imkanlarının yaratılması ve orta ölçekli işletmelerin destelenmesi amaçlı kullanılacağını vurguladı.  
Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum İstatistik Enstitüsü’nün dün açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin Temmuz ayında yüzde 0,11 artışla 102,50’ye yükselirken, enflasyon oranının ise yüzde 4 olarak kaydedildiğini yazdı.

banner341
Gazete, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artışın yüzde 33,9’la elektrik ve yüzde 19,9’la akaryakıt fiyatlarında olduğunu vurguladı.

 
 

banner360
Son Güncelleme: 06.08.2021 14:59
Anahtar Kelimeler:
Ab Güney Kıbrıs Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıslı Türklerin pasaportlarının iptali girişiminin sebebi “panik”
Kıbrıslı Türklerin pasaportlarının iptali girişiminin sebebi “panik”
Turistlerin hızlı testlerini oteller ödeyecek
Turistlerin hızlı testlerini oteller ödeyecek
Rum Sağlık Bakanı aşılanma çağrısı yaptı
Rum Sağlık Bakanı aşılanma çağrısı yaptı
Kendi torunlarına cinsel taciz ve saldırıdan hüküm giydiler
Kendi torunlarına cinsel taciz ve saldırıdan hüküm giydiler
RMMO Yeni Celbi Pandemi koşulları altında yemin etti
RMMO Yeni Celbi Pandemi koşulları altında yemin etti
Anastasiadis’in sözde “anti İşgal” etkinliğine katılması istenmiyor
Anastasiadis’in sözde “anti İşgal” etkinliğine katılması istenmiyor
Güney Kıbrıs'ta 580 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 580 yeni vaka
Dijital aşı sertifikası çıkarılması konusu İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde ele alındı
Dijital aşı sertifikası çıkarılması konusu İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde ele alındı
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 575 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı, 575 yeni vaka
KKTC’de demirlediği için Güney’de tutuklandı
KKTC’de demirlediği için Güney’de tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim