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AB Dışişleri Bakanları Turizm konusunu ele aldı

AB üyesi on ülke dışişleri bakanlarının, dün telekonferans aracılığıyla bir araya gelerek turizm konularını ele aldığı belirtildi. 

19 Mayıs 2020 Salı 12:10
AB Dışişleri Bakanları Turizm konusunu ele aldı
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Fileleftheros gazetesi “AB İçerisinde Uçuşların Yeniden Başlaması İçin Koordinasyon” başlıklı haberinde Almanya Dışişleri Bakanı’nın, on AB üyesi ülke ile dün telekonferans aracılığıyla bir toplantı yaparak turizm konularını ele aldığını yazdı.
Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, toplantı sırasında, Rum Yönetimi’nin koronavirüse ilişkin olumlu epidemiyolojik görüntü temelinde turizmin yeniden başlamasına ilişkin stratejisini ve planlamalarını anlattı. 
Hristodulidis, konu hakkında Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, toplantı sırasında, şekillenmekte olan olumlu epidemiyolojik görüntüyü değerlendirerek havalimanlarının açılması ve turizmin yeniden başlaması konusundaki Rum Yönetimi’nin stratejisini ve düşüncelerini aktardığını ifade etti. 

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Hristodulidis, Alman Dışişleri Bakanı’nın, mevkidaşlarından konuyla ilgili görüşlerini paylaşmalarını talep ettiğini belirtti. 
Gazete toplantıda Almanya, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Malta, Portekiz, Slovenya, İtalya ve Hırvatistan dışişleri bakanlarının yer aldığını yazdı.
Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün gerçekleştireceği toplantıda, havalimanlarının yeniden açılmasına ilişkin bakanlar komitesinin sunacağı öneriyi ele alacağını belirtti. 


 

Son Güncelleme: 19.05.2020 12:29
Anahtar Kelimeler:
AB Dışişleri Bakanları
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