banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Güney Kıbrıs'ta iş arayanlara müjde
Güneyde iş imkanı!
Simit yemek bile lüks oldu
Simit yemek bile lüks oldu!
UBP'de itirazlar sonuç vermedi
İtirazlar işe yaramadı!
Federasyon defteri kapandı mı demiştiniz!
Federasyon defteri kapandı mı demiştiniz!
banner404

AB Dış İlişkiler Konseyi’nde Türkiye aleyhinde önlemler alınmaması Güney Kıbrıs'ı gerdi

Güneydeki siyasi partilerin, AB Dışişleri Konseyi toplantısında Türkiye aleyhinde önlemler alınmamasına tepki gösterdikleri ve iç cephede zıtlaşmaların yaşandığı bildirildi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:15
AB Dış İlişkiler Konseyi’nde Türkiye aleyhinde önlemler alınmaması Güney Kıbrıs'ı gerdi

Alithia gazetesinin haberine göre AKEL, DİSİ Hükümeti’nin son yıllarda, Türkiye aleyhinde yaptırım uygulanmasıyla ilgili sahte umutlar dağıttığını ve AB Dışişleri Konseyi’nin günün sonunda yaptırımlar konusunu COREPER toplantısına sevk ettiğini kaydetti.

AKEL, DİSİ’nin AB’nin hukuk ve ilkeler değil, jeopolitik ve maddi çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini bilmesi ve “Türk saldırganlığına” son verilebilmesine yönelik daha ciddi olasılıklara odaklanması gerektiğini ifade etti.

Gazete, AKEL’in bu açıklamasına Rum Sözcü Marios Pelekanos’tan yanıt geldiğini ve Pelekanos’un, Hükümet’in Kıbrıs sorunu için gösterdiği çabaları görmezden geldiğini ve çıkmazın tüm sorumluluğunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yüklemeye çalıştığını söylediğini yazdı.

Habere göre Pelekanos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına atıfta bulunarak, AKEL’e müzakerelerin Türkiye’nin talepleri doğrultusunda yeniden başlamasını isteyip istemediği sorusunu yöneltti.

banner341
Gazete, AKEL’in, Pelekanos’un bu yanıtı üzerine ikinci bir açıklama yaparak Türkiye’nin “bölücü emellerinin” AKEL tarafından hiçbir zaman kabul edilmediğini ve edilmeyeceğinin altını çizdiğini yazdı.

Habere göre AKEL, DİSİ Hükümeti’nin yıllardır, Türkiye’nin canını yakacak kararlar alınacağına dair sahte umutlar dağıttığını, ancak bugün bu stratejinin çöktüğünü ve sorumluluğun kime ait olduğu konusunda kimseden ses çıkmadığını belirtti.

Gazete, DİKO’dan yapılan açıklamada ise, AB tarafından “Türk tahriklerine” gerekli muamelenin gösterilmemiş olmasından DİSİ’yi sorumlu tutarak, DİSİ’nin “başarısız bir idareci” olduğu eleştirisinde bulunduğunu yazdı.

Haberde, ELAM’ın Rum Hükümeti’nin bir yandan Türkiye’ye yaptırım uygulanmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, diğer yandan Tatar ile Anastasiadis’in dün akşamki BM resepsiyonunda bir araya geldiğini belirttiği; EDEK’in de AB’yi, insan hakları, uluslararası hukuk ve dayanışma gibi temel kuruluş ilkelerinden uzaklaşmakla suçladığı kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 15.12.2021 12:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’taki hastaneler alarmda
Güney Kıbrıs’taki hastaneler alarmda
Güney Kıbrıs’a giden Kıbrıslı Türklerin sayısında artış
Güney Kıbrıs’a giden Kıbrıslı Türklerin sayısında artış
Anastasiadis mülteci sorunuyla ilgili telekonferansa katıldı
Anastasiadis mülteci sorunuyla ilgili telekonferansa katıldı
Güneyde Sağlık Bakanlığı’na ve belediyelere tehdit niteliğinde e-posta
Güneyde Sağlık Bakanlığı’na ve belediyelere tehdit niteliğinde e-posta
Liderler dün akşamki resepsiyonda biraraya geldi
Liderler dün akşamki resepsiyonda biraraya geldi
Borrell’den Papadakis’e yanıt
Borrell’den Papadakis’e yanıt
Hristodulidis, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
Hristodulidis, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
Güney Kıbrıs’ta bir can kaybı, 662 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta bir can kaybı, 662 yeni vaka
Purnara Mülteci Kampı’nda insani olmayan koşullar
Purnara Mülteci Kampı’nda insani olmayan koşullar
Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar
Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim