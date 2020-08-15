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AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında olumsuz tavır

Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olarak dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Almanya ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in olumsuz tavrıyla karşılaştığı belirtildi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:30
AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında olumsuz tavır
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Rum basını, toplantıda yaşanan gelişmelere bugün geniş yer ayırdı.

Fileleftheros gazetesi “Almanya-Borrell’den Blok-Ortak Açıklama İçin Yunanistan’ın Taslağı Geçmedi” başlıklarıyla verdiği haberinde, Yunanistan’ın, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Almanya ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in engeliyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenden dolayı Yunanistan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki provokasyonları için önerdiği AB ortak açıklamasının da gerekli desteği görmediğini belirtti.

AB dışişleri bakanlarının konuyu, 27-28 Ağustos’ta yapılacak gayriresmî Avrupa Konseyi’ne havale ettiğini belirten gazete, oradaki toplantıda Borrell’in, Türkiye’ye karşı AB tarafından daha fazla tedbire yönelik seçenekler belgesini de sunacağını yazdı.

AB Dış İlişkiler Konseyi’nin dünkü toplantısında, AB’nin daha önce Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusundaki sonuç bildirgelerinin teyit edildiğini kaydeden gazete, Avrupalı dışişleri bakanlarının, dayanışma ve desteklerinin yanı sıra uluslararası hukuk temelinde diyaloğun sürdürülmesi isteklerini de ifade ettiğini belirtti.

Atina’nın elbette ki bu gelişmeden ve özellikle Almanya’nın tutumundan memnun kalmadığını belirten gazete, bir önceki inisiyatifi nedeniyle Almanya’nın, Türkiye ile Yunanistan hükümetleri arasındaki genişletilmiş temasların başlamasından önce Yunanistan-Mısır arasındaki anlaşmanın ilan edilmesinden rahatsızlık duyduğunun görüldüğünü de yazdı.

Gazete aynı haberinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak saldırının yanıtsız kalmayacağı” şeklindeki açıklamasına da geniş yer verirken, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de Doğu Akdeniz’de Yunan kara sularına girip çıkarak, rotasını sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi ilgili haberi “Bir Yandan Destek Ancak… Diyalog ve Gerilimden Kaçınma İstiyorlar” başlığıyla aktarırken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in toplantı sonrasındaki açıklamasına ve toplantıda yaşanan gelişmelere yer verdi.

Gazete haberinde Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin 27-28 Ağustos’taki toplantıya havale edilmesi, Yunanistan’ın ortak açıklama önerisinin (özellikle Almanya’nın itirazları nedeniyle) kabul görmemesi gibi olguları aktardı.

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Haravgi gazetesi ise ilgili haberi “Türkiye’ye Karşı Ne Karar Ne Yaptırım” başlığıyla verirken dünkü toplantı kapsamında Türkiye’ye karşı ne bir kararın ne de bir tedbirin açıklandığına dikkati çekerken toplantıda Almanya’nın, sorunları çözmek adına Türkiye ve Yunanistan’ın diyaloğa girmesine atıfta bulunan tutumunun hakim olduğunu da yazdı.

ABD’DEKİ LOBİLER

Politis gazetesi aynı haberinde Amerikalı senatörlerin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup göndererek, Pompeo’nun Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması için AB ile iş birliğinde bulunmasını talep ettiğini yazdı.

Habere göre Amerikalı senatörler Robert Menendez ve Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya gönderdikleri mektupta ayrıca Washington’un yasa dışı sondajların gerçekleştirilmesine izin vermeyeceği yönündeki teyidini de anımsattı.

ANATASİADİS-MICHEL TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in dün sabah telefonda görüştüğünü yazdı.

Habere göre Michel, telefon görüşmesi sırasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve telefon görüşmesi hakkında Anastasiadis’e bilgi verdi.

Anastasiadis ise Michel’e Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Türkiye’nin, sürmekte olan Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge “ihlalleri”, kapalı Maraş ile ilgili Türk yetkililerin açıklamaları hakkında bilgi verdi.     

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Son Güncelleme: 15.08.2020 11:54
Anahtar Kelimeler:
Josep BorrellAb Dış Ilişkiler Konseyi
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