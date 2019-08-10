AB “ariadne interconnector” projesine finansı reddetti

.Fileleftheros’un haberine göre, Yunanistan’daki eski hükümet (Çipras) zamanında AB’ne iletilen talebe kesin ret cevabı yeni (Miçotakis) hükümete de gönderildi. Avrupa Komisyonu Enerji Müdürlüğü tarafından, müdür yardımcısı Klaus-Deiter Brochardt imzasıyla gönderilen cevap mektubunda AB’nin Euroasia Interconnector deniz altı boru hattını, Girit-Attiki bağlantısı açısından da desteklediğine dikkat çekildi.

Mektupta “Birlik sadece İsrail’i Kıbrıs, Girit ve Attiki ile bağlayacak elektrik hattına destek veriyor. EuroAsia yüklenicisi ‘Avrupa’yı Birleştirirken’ programı çerçevesinde finans talep edebilecek tek varlıktır. Euroasia Interconnector dışındaile hareket ederseniz destek söz konusu değildir” denildi.

Yunanistan Enerji Bakanlığı, ilgili AB programından finans desteği alınabilmesi için projenin Euroasia Interconnector yüklenicisi aracılığıyla süreç haritasını benimsemeyi kabule teşvik edildi.

Gazete Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Enerji Bakanı Kostas Hacidakis’in Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında, Yunanistan’ın Euroasia Interconnector projesi dışında hat döşenmesi tezinin bütün yönleriyle masaya yatırıldığını da kaydetti.