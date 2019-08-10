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AB “ariadne interconnector” projesine finansı reddetti

Avrupa Birliği, deniz altı elektrik hattı projesi Euroasia Interconnector projesi dahilindeki Girit-Attiki bağlantısını, proje dışına çıkarak Ariadne Interconnector adıyla Yunan yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesini isteyen ve bunun için AB’den finansman talep eden Yunanistan’ın isteğini kesin bir dille reddetti

AB “ariadne interconnector” projesine finansı reddetti

Avrupa Birliği, deniz altı elektrik hattı projesi Euroasia Interconnector projesi dahilindeki Girit-Attiki bağlantısını, proje dışına çıkarak Ariadne Interconnector adıyla Yunan yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesini isteyen ve bunun için AB’den finansman talep eden Yunanistan’ın isteğini kesin bir dille reddetti

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
AB “ariadne interconnector” projesine finansı reddetti

.Fileleftheros’un haberine göre, Yunanistan’daki eski hükümet (Çipras) zamanında AB’ne iletilen talebe kesin ret cevabı yeni (Miçotakis) hükümete de gönderildi. Avrupa Komisyonu Enerji Müdürlüğü tarafından, müdür yardımcısı Klaus-Deiter Brochardt imzasıyla gönderilen cevap mektubunda AB’nin Euroasia Interconnector deniz altı boru hattını, Girit-Attiki bağlantısı açısından da desteklediğine dikkat çekildi.

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Mektupta “Birlik sadece  İsrail’i Kıbrıs, Girit ve Attiki ile bağlayacak elektrik hattına destek veriyor.  EuroAsia yüklenicisi ‘Avrupa’yı Birleştirirken’ programı çerçevesinde finans talep edebilecek tek varlıktır.  Euroasia Interconnector dışında Ariadne Interconnector ile hareket ederseniz destek söz konusu değildir” denildi.

Yunanistan  Enerji Bakanlığı, ilgili AB programından finans desteği alınabilmesi için projenin Euroasia Interconnector yüklenicisi aracılığıyla  süreç haritasını benimsemeyi kabule teşvik edildi.

Gazete Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Enerji Bakanı Kostas Hacidakis’in Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında, Yunanistan’ın Euroasia Interconnector projesi dışında  hat döşenmesi tezinin bütün yönleriyle masaya yatırıldığını da kaydetti.

Son Güncelleme: 10.08.2019 12:36
Anahtar Kelimeler:
Ariadne Interconnector
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