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A Gribinden 5’inci Ölüm

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ta, halk arasında domuz gribi olarak da bilinen A gribinden ölenlerin sayısının dün itibarıyla 5’e yükseldiği belirtildi.

A Gribinden 5’inci Ölüm

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ta, halk arasında domuz gribi olarak da bilinen A gribinden ölenlerin sayısının dün itibarıyla 5’e yükseldiği belirtildi.

05 Şubat 2019 Salı 10:03
A Gribinden 5’inci Ölüm

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ta, halk arasında domuz gribi olarak da bilinen A gribinden ölenlerin sayısının dün itibarıyla 5’e yükseldiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta, dün, bir kişinin daha, domuz gribi olarak da bilinen A gribinden öldüğünü, bu hastalıktan ölenlerinin sayısının 5’e yükseldiğini, 35 kişinin de tedavi gördüğünü yazdı.
Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun başkanlığında dün geniş kapsamlı bir toplantının gerçekleştirildiğini yazan gazete, Limasol ve Larnaka hastanelerindeki pediatri ve iç hastalıkları bölümlerindeki aşırı doluluk oranın dün de devam ettiğini belirtti.
Güney Lefkoşa’daki hastanesinde ise durgunluk gözlemlendiğini ancak iki bölümün daha açılmasına karar verildiğini belirten gazete, Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü’ndeki durumun geçen haftaya oranla daha sakin olduğunu yazdı.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, gazeteye yaptığı açıklamada, yapılan toplantının amacının, son 24 saatte ortaya çıkan durum hakkında bilgi sahibi olmak ve tüm hastanelerde alınması gereken tedbirlere karar vermek olduğunu ifade etti.
Yoannu, gerek özel gerekse devlet hastanelerine, almaları gereken tedbirlere ilişkin birer genelge gönderilmesine karar verdiklerini söyledi.
Gazete , Sağlık Bakanlığına bağlı ilgili birimin, ciddi A gribi vakalarına ilişkin rakamları dün de açıklamadığını, durumun ise “idare edilebilir” şeklinde nitelendirildiğini yazdı.
(FK/ŞEB)
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