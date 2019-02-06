A Gribi Tehdidi…39 Vaka

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ta, domuz gribi olarak da bilinen A gribinden etkilenen vaka sayısının 39 olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta özel ve devlet hastanelerinde, toplam 39 ciddi A gribi vakasının bulunduğunu yazdı.

A gribinden ölenlerin sayısın 5 olduğunu anımsatan gazete, 39 ciddi A gribi vakasından 4’ünün ise çocuk olduğunu belirtti.

Çocuklardan 3’ünün Makarios Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirten gazete, bunlardan bir tanesinin ise çocuk yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Makarios Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Avramilia, söz konusu bölümde 28 çocuğun tedavi gördüğünü, bunlardan 4’nün teyit edilmiş A gribi olduğunu, başka 4 çocuğun ise inceleme aşamasında bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Politis gazetesi, son 24 saat içerisinde vaka sayılarında bir azalma gözlemlenmesine karşın, uzmanların, ileriki zaman dilimi içerisinde H1N1 virüsüne ilişkin yeni bir salgın beklediğini, buna bağlı olarak devlet hastanelerinin uygun bir şekilde hazırlanması girişiminde bulunulduğunu yazdı.

(FK/FEZ)