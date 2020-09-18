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9 Düzensiz Mülteci 2 Tutuklama

Çarşamba gecesi yeni bir mülteci teknesi daha Greko Burnu’na ulaştı. 9 Suriyeli düzensiz mülteciyi taşıyan tekne Rum Liman Polisi tarafından Paralimni balıkçı barınağına çekildi, mültecilere yardım ve yataklık eden iki kişi de tutuklandı.

18 Eylül 2020 Cuma 11:14
9 Düzensiz Mülteci 2 Tutuklama
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 Çarşamba gecesi yeni bir mülteci teknesi daha Greko Burnu’na ulaştı. 9 Suriyeli düzensiz mülteciyi taşıyan tekne Rum Liman Polisi tarafından Paralimni balıkçı barınağına çekildi, mültecilere yardım ve yataklık eden iki kişi de tutuklandı.

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Alihtia’nın haberine göre, düzensiz mülteciler Kokkinotrimithia’daki “Purnara” mülteci kampına götürüldü. Yardım ve yataklıkla suçlanan 50 ve 53 yaşlarındaki iki kişi hakkında ise mahkemeden 8 günlük tutukluluk emri alındı. 50 yaşındaki kişinin 2010’da sınır dışı edildiği ve adının da polis kayıtlarında “yasaklı mülteci” olarak geçtiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 18.09.2020 11:41
Anahtar Kelimeler:
9 Suriyeli Düzensiz MülteciGreko Burnu
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