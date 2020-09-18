9 Düzensiz Mülteci 2 Tutuklama

Çarşamba gecesi yeni bir mülteci teknesi daha Greko Burnu’na ulaştı. 9 Suriyeli düzensiz mülteciyi taşıyan tekne Rum Liman Polisi tarafından Paralimni balıkçı barınağına çekildi, mültecilere yardım ve yataklık eden iki kişi de tutuklandı.

Alihtia’nın haberine göre, düzensiz mülteciler Kokkinotrimithia’daki “Purnara” mülteci kampına götürüldü. Yardım ve yataklıkla suçlanan 50 ve 53 yaşlarındaki iki kişi hakkında ise mahkemeden 8 günlük tutukluluk emri alındı. 50 yaşındaki kişinin 2010’da sınır dışı edildiği ve adının da polis kayıtlarında “yasaklı mülteci” olarak geçtiği kaydedildi.