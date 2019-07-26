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“9 Ağustos Barometre”

“AKINCI DOĞAL GAZ İÇİN ORTAK KOMİTE KURULMASINI TALEP EDERSE RUM TARAFININ KABUL ETMESİ BEKLENMEMELİ”

“9 Ağustos Barometre”

“AKINCI DOĞAL GAZ İÇİN ORTAK KOMİTE KURULMASINI TALEP EDERSE RUM TARAFININ KABUL ETMESİ BEKLENMEMELİ”

26 Temmuz 2019 Cuma 07:51
“9 Ağustos Barometre”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki görüşmelerinin Kıbrıs sorununun gidişatı, özellikle de iki liderin BM Genel Sekreteri ile ortak görüşme perspektifi açısından belirleyici olacağı öne sürüldü. 

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, 9 Ağustos’taki görüşmede doğal gaz için ortak komite kurulmasını talep etmesi halinde Rum tarafının kabul etmesinin beklenmemesi gerektiği, Rum tarafı açısından Akıncı’nın gayrı resmî liderler görüşmesindeki tavrının kavşak öneme sahip olduğu haber verildi. 

Fileleftheros “9 Ağustos Barometre” başlıklı manşet haberinde BM Genel Sekreteri Guterres’in Çarşamba günü telefonla görüştüğü liderlere, kendileriyle Ekim ayında New York’ta görüşmeye hazır olduğunu ilettiği ancak New York’ta üçlü görüşme olabilmesi için önce iki liderin 9 Ağustos’taki baş başa görüşmelerini “en azından başarısızlığa sürüklememeyi başarmaları gerektiğini” yazdı. 

Habere göre Rum diplomatik kaynaklar Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, 9 Ağustos’taki görüşmede doğal gaz için ortak komite kurulmasını istemesi halinde Rum tarafının kabul etmesinin beklenemeyeceğine işaret etti.  Gayrı resmî liderler görüşmesinden çıkacak sonucun Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya yeniden gelişini de belirleyeceğini, “şartlar elverirse, Ağustos ayı içerisinde Ada’ya gelme ihtimali bulunduğu” belirtildi. Bunun ardından, Akıncı ve Anastasiadis’in New York’ta Guterres ile üçlü görüşmesi ve uzlaşma sağlanması halinde de Crans Montana formatında bir gayrı resmî konferans beklenmesi gerektiği kaydedildi.

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 “CRANS MONTANA’DAKİ OLUMSUZ DENEYİMDEN SONRA GUTERRES HAKLI OLARAK MÜZAKERELERİN ÖN HAZIRLIĞI İYİ YAPILMIŞ ŞEKİLDE BAŞLAMASINI İSTİYOR”
Gazeteye göre, Rum Sözcü Prodromos Prodromu “Türk tarafının özellikle güvenlik konusunu görüşmeye niyetli olmadığı Crans Montana’daki olumsuz deneyimden sonra Antonio Guterres haklı olarak müzakerelerin ön hazırlığı iyi yapılmış şekilde başlamasını istiyor” ifadesini kullandı.

Alihtia “Kıbrıs Sorununun Özlü Çözüm Müzakerelerinin Başlaması İçin Üç Olumlu Aşamaya İhtiyaç Var”  başlıklı haberinde Kıbrıs sorununun özlü çözüm müzakerelerinin başlaması için 9 Ağustos’taki gayrı resmî liderler görüşmesinden, Eylül’deki Akıncı-Anastasiadis-Guterres üçlü görüşmesinden ve müdahil tarafların katılımıyla düzenlenecek gayrı resmî konferanstan olumlu sonuçlar çıkması gerektiğini yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Prodromos Prodromu, BM Genel Kurulu sonrasında New York’taki üçlü görüşmeyi Çarşamba günü liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde Genel Sekreter Guterres’in önerdiğini ve Anastasiadis’in de, Guterres’e Pekin’deki görüşmelerinde kendisi önerdiğinden, böyle bir görüşmeye olumlu baktığını söyledi.

Prodromu dün Limasol’da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “9 Ağustos’taki görüşmeyi şimdilik olumlu görüşme görüyoruz. Bunca zamandır, müzakereleri kaldığımız yerden ve Guterres Çerçevesi’yle yeniden başlatmak için BM tarafından referans şartı olarak ortaya konulan bütün konuların görüşüleceği gayrı resmî bir görüşme olacak” ifadelerini kullandı. 
Prodromu Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki görüşmeye “şu ana kadar anlaşmazlık ortaya çıkan  bütün meselelerin çözülebilmesi ve özlü müzakerelere geçilmesi umuduyla gideceğini” de söyledi. 

“ŞİMDİLİK LİDERLERİN, GENEL SEKRETR’LE DE DEVAM EDEBİLECEĞİMİZ ŞEKİLDE KARAR VERMESİ ÜMİDİYLE 9 AUSTOS’TA NE OLACAĞINI GÖRMEYİ BEKLİYORUZ”
Haravgi’nin “Önce Kendi Aralarında Eylül’de de BMN Genel Sekreteri’yle” başlıklı haberine göre gazetecilerin, Kıbrıs müzakerelerinin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri durmadan mı başlayacağı sorusuna karşılık Prodromu “Şu anda Başkan ile Sayın Akıncı’nın, Genel Sekreter’le ve gerekmesi halinde BM’nin uygun göreceği şekilde Sayın Lute’un da devam edebileceğimiz şekilde karar verebilmesi ümidiyle, 9 Ağustos’ta ne olacağını görmeyi bekliyoruz” dedi. 

Prodromu Türkiye’nin -Rum yönetiminin AB’den yaptırım talep ettiği- Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri devam ederken beşli konferans olup olamayacağı sorusuna karşılık Rum yönetiminin Türkiye’ye karşı önlem alınmasını “talep etmediğini, kararı AB’nin aldığını” iddia etti. Prodromu “Genel Sekreter, Türkiye de dahil iki taraftan uygun ortam yaratılmasını ve müzakerelerin yeniden başlamasına ön hazırlık yapılmasını bekliyor. Genel Sekreter’in hedefi budur ve Başkan Anastaiadis’in hedefi de aynıdır” ifadesini kullandı. 

 

Son Güncelleme: 26.07.2019 11:02
Anahtar Kelimeler:
Liderler Görüşmesi 9 Ağustos
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