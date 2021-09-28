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83 yaş üzeri kişilerin 3’üncü doz aşılaması devam ediyor

Güney Kıbrıs’taki 83 yaş ve üzeri kişilerin 3’üncü doz Kovid-19 aşılama sürecinin memnun edici şekilde devam ettiği belirtildi. 

28 Eylül 2021 Salı 11:15
83 yaş üzeri kişilerin 3’üncü doz aşılaması devam ediyor

Fileleftheros gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta randevusuz aşı merkezlerinde(walk-in) 83 yaş ve üzeri kişiler için başlayan 3’üncü doz aşılama sürecine memnun edici şekilde devam ettiğini yazdı.
Habere göre tüm bölgelerdeki aşı merkezlerinde dün bin 706 kişi aşı olurken, sağlık sektöründeki kişilerin aşılanması sürecine de devam ediliyor.
Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca 3’üncü doz aşı olmak isteyenler için mRNA  aşısının yeteri kadar bulunduğunu da belirtti.   
Öte yandan Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta yetişkin nüfusun en azından tek doz aşı olanların oranının yüzde 80.8’e, aşı sürecini tamamlayanların ise yüzde 77.4’e yükseldiğini yazdı.
Habere göre 16-17 yaşındaki, en azından tek doz aşı olanların oranı yüzde 41, tamamen aşı olanların oranı ise yüzde 35.5 olarak kayda geçti. 
12-15 yaş arasında kişilerden tek doz aşı olanların oranının yüzde 26.2 olduğunu yazan gazete aynı yaş grubunda aşılarını tamamlayanların oranın ise yüzde 18.8 olduğunu belirtti. 


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ÜLKELER LİSTESİ GÜNCELLENDİ 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığının, Kovid-19’a ilişkin ülkelerin epidemiyolojik tehlikeleri değerlendirmesi temelinde ülke listelerini yeniden güncellediğini yazdılar.
Habere göre güncellenen ülkeler listesi Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
Buna göre Fransa, İspanya, Hollanda, Uruguay kırmızı listeden turuncu listeye dahil edildi.  
Gazete turuncu listede olanların seyahatlerinden 72 saat önce test yaptırmaları ve PCR test sonucunu gösteren belgeye sahip olmaları gerektiğini anımsattı.
Habere göre kırmızı listede yer alanların ise seyahatlerinden 72 saat önce test yaptırmaları, PCR test sonucunu gösteren belgeye sahip olmalarının yanı sıra Güney Kıbrıs’a geldikleri zaman da test yapmaları gerekmekte. 
 

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Son Güncelleme: 28.09.2021 11:53
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