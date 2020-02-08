7’si Siyasi, 55 Kişiye Silah Taşıma İzni

Lefkoşa, 8 Şubat 20 (.): Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis, 7’si siyasi, toplam 55 sivile geçici silah taşıma izni verildiğini açıkladı.

Alihtia’nın haberine göre, denetim çalışmaları çerçevesinde Rum meclisine gönderdiği mektupta geçici silah taşıma izini verilen siyasilerin isimlerini vermedi.

Silah taşıma izinlerinin geri alınabileceğini veya yenilerinin verilebileceğini kaydederek, bu izinlerin sayısının değişken olduğuna işaret eden Savvidis, diğer silah taşıma izinlerine değinirken geçen yıl gerek yeni silah, gerek mevcudun başka birine devri için verilen izin sayısının bin 401 olduğunu kaydetti.



Mektubunda, av tüfeği taşıma izni olanların geçen yıl gerek havaya ateş ederek, gerek yoldan geçenleri tehdit ederek büyük sıkıntılara sebep olduğunu; bunun, denetimsizlikten kaynaklandığını, bu nedenle hukuk komitesinin önünde bulunan yasada kişilerin psikolojik durumunun silah taşımaya uygun olup olmadığının denetlenmesine olanak tanıyacak değişiklikler içerdiğini belirtti.(ŞA/FEZ)