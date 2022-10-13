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78 Yaşındaki Dede Hintkeneviri Yetiştirmekten Tutuklandı

13 Ekim 2022 Perşembe 12:00
78 Yaşındaki Dede Hintkeneviri Yetiştirmekten Tutuklandı

Rum Narkotik Şube polislerinin, “Dromolaksia” (Mormenekşe) köyünde ikamet etmekte olan 78 yaşındaki Kıbrıslı Rum dedenin evinde hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polislerin, aldıkları bir ihbar sonucunda gittikleri evde gözlerine inanamadıklarını, ev sahibinin 78 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum olduğunu tespit ettiğini yazdı.

Bahse konu 78 yaşındaki adamın daha önce benzer suçunun da bulunmadığına dikkati çeken gazete emekli olan 78 yaşındaki adamın evini fidanlığa çevirdiğini yazdı.

Habere göre polis, adamın evinde bir buçuk kilo ağırlığında hintkeneviri dalı ile 100 gr. marihuana tespit etti.

78 yaşındaki Kıbrıslı Rum tutuklanırken hakkında 6 gün tutuklama emrinin verildiği mahkemeye de çıkarıldı

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Son Güncelleme: 13.10.2022 13:02
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