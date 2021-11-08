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7 Aralık’ta Kudüs’te üçlü zirve…

Benet, Anastasiadis ve Miçotakis enerji, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik tavrını ele alacak..

08 Kasım 2021 Pazartesi 11:00
7 Aralık’ta Kudüs’te üçlü zirve…

İsrail Başbakanı Naftali Benet, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in enerji ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik tavrını ele almak için 7 Aralık 2021’de Kudüs’te bir araya gelmek üzere anlaştığı bildirildi.

Politis, “İsrail’de Üçlü (Zirve) ‘Kilitlendi’” başlıklı haberinde üç ülke liderinin, “Güney Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki durum açısından son derece hassas bir dönemde “bu dönemde hem ortak hem münferit olarak karşı karşıya bulundukları tahrikleri nasıl göğüsleyeceklerini ve bunun için aralarındaki iş birliğini güçlendirme yöntemlerini” konuşacağını yazdı.

Haberde İsrail’in, Kudüs-Ankara arasındaki “halen çok sorunlu olan ilişkilerini daha da karmaşıklaştırmamaya çabaladığı” buna rağmen Benet hükümetinin Güney Kıbrıs’a desteğini ve Türkiye’nin, Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ettiği bölge ve daha geniş ölçekteki tavrına karşı olduğunu açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

Gazete Benet hükümetinin bu tavrını ilk kez, Rum-Yunan-İsrail Dışişleri bakanlarının Ağustos 2021’deki 3’lü görüşmesinde, 2023 itibarıyla da başbakan olacak Dışişleri Bakanı Yair Lapid aracılığıyla vurguladığını yazdı.

Diplomatik bir kaynağın Politis’e “bu iş birliğinin özellikle bu dönemde genişletilmesinin ve uygun mesajların bütün yönlere verilmesinin önemine dikkat çekerek üç ülkenin savunma iş birliği ve güvenlik ile ilgili bilgi alışverişi geliştirilmesi sebebinin de bu olduğunu” söylediği kaydedildi.

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Habere göre aynı kaynak, devlet liderleri tarafından alınacak olması nedeniyle 7 Aralık’taki kararların ağırlığının da büyük olacağına dikkat çekti, bu zirve için yazdan beridir büyük bir ön hazırlık yapıldığını vurguladı.

Gazete devamla Benet-Lapid koalisyon hükümetinin, daha doğrusu 8 farklı partiden oluşan koalisyon hükümetinin 2022 bütçesinin Knesset’ten geçirip erken seçim riskini atlatmayı başarmasından sonra İsrail’deki şartların bu istikamette çok daha elverişli olduğunu belirtti.

Benet-Lapid hükümetinin artık, Filistin meselesi, Washington ile Filistinlilere konsolosluk açma pazarlığından başlayıp, İsrail’in dış ve savunma politikalarına tabi Güney Doğu Akdeniz, Rum ve Yunan hükümetleriyle özellikle savunma alanındaki iş birlikleri konularıyla daha rahat ilgilenebileceğine vurgu yapıldı.

Fileleftheros ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin normalleşmesi için Türkiye’nin “uluslararası hukuka saygı göstermesini” şart koştuğunu bildirdi.

Habere göre Yunanistan’ın Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak arzusunda olduğunu savunan Dendias “ancak ulusal egemenlik ve ülkenin toprak bütünlüğü meselelerinde hiçbir uzlaşı veya taviz olamaz. Türkiye’nin bugünkü politikasının Avrupa’yla yakınlaşma politikası ile hiçbir alakası yok. Komşu ülke Uluslararası Hukuku ve ortak aklı çiğneyen, kabul edilemez eylemlerde bulunuyor” iddiasında bulundu. 

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Son Güncelleme: 08.11.2021 12:42
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