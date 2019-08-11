6, 7, 10’uncu Parsellerde 4 Sondaj Çalışması

LAKKOTRİPİS’TEN ENERJİ AÇIKLAMALARI

Lefkoşa, 11 Ağustos 19 (.): Güney Kıbrıs’ın, enerji programı çerçevesinde yürüteceği sondaj çalışmaları, Rum basınında bugün de yer aldı.

Kathimerini gazetesi “6,7 ve 10’uncu Parsellerde 4 Sondaj-Fransız ve İtalyan Konsorsiyumundan Bir Teyit Bir de Araştırma Sondajı-Bunu Akabinde, 2020 Yılı İçerisinde ExxonMobil Takip Edecek” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde 2029 sonunda ve bunu takiben 2020’de 4 sondajın gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak 2020 yılı içerisinde ve 24 aylık zaman ufkuyla, toplam 9 sondajın planlandığını belirtti.

Sondajlara yönelik başlangıcın, ENI-TOTAL konsorsiyumu tarafından 2019 Aralık-2020 Ocak dönemi arasında iki sondajla start alacağını belirten gazete, dikkatlerin, araştırma sondajının memnun edici yatak olduğunu gösterdiği, 6’ncı parseldeki “Kalipso” yatağına ve Rum Bakanlar Kurulu’nun kısa bir süre önce araştırmalar için yeşil ışık yaktığı 7’nci parsele çevrildiğini yazdı.

Yapılacak ilk sondajın teyit sondajı olacağını yazan gazete, ancak bunun, “Kalipso” hedefinde (6’ncı parsel) yoksa buna komşu olan ve 6’ncı parseldeki yatağın yayıldığının düşünüldüğü 7’nci parselde mi yapılacağının ise henüz kesinlik kazanmadığını belirtti.

Gazete, 2020’nin ikinci yarısında ise devreye, sondaj programı devam eden ExxonMobil şirketinin gireceğini yazdı.

Amerikalıların faaliyetleri konusunda var olan görüntünün ise dikkatlerin iki noktaya çevrildiği yönünde olduğunu kaydeden gazete, ilkinin geçtiğimiz Şubat ayında memnun edici hidrokarbon miktarı tespit edildiğini duyurduğu “Glafkos” hedefi, ikincisinin ise araştırma sondajının yapılacağı yeni hedef olduğunu belirtti.

Haberde, 10’uncu parsel içerisinde üçüncü bir faaliyetin gerçekleştirilmesi ihtimalinin de açık bırakıldığı, bunun da; yapılan planlamanın tamamlanmasının arından netlik kazanacağı ifade edildi.

Habere göre sondaj pazılının, kısa bir süre önce Fransız Total şirketine payların verildiği geriye kalan yataklarla tamamlanacak.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 2’nci ve 9’uncu parsellerde araştırma sondajlarının gerçekleştirilmesi, komşu yataklardaki araştırma sonuçlarına bağlı olacak.

LAKKOTRİPİS: “KIBRIS TOPRAKLARINDA LNG PERSPEKTİFİ CANLI”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alt yapılarının Kıbrıs topraklarında kurulmasının, masada bir seçenek olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Lakkotripis, söyleşide Kıbrıslı Türklerin doğal gaza ilişkin talepleri doğal gaz planlamaları, bölge ülkeleriyle yapılan iş birlikleri gibi konulara değindi.

Türk tarafının, Kıbrıs sorununa ilişkin doğal gaz konusundaki taleplerinin kabul edilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna karşılık Lakkotripis, Türk tarafının, zenginliğin doğrudan paylaşılmasını ve enerji programlarını birlikte idare etmelerini talep ettiğini savunarak, daha önce gelmesi gereken Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge’nin belirlenmesi gibi çok daha önemli konuların henüz çözümlenmediğini ifade etti.

Lakkotripis, sözlerinin devamında “Örneğin, Türkiye doğal zenginliği paylaşmak ve faaliyetleri birlikte yürütmek isterken neden bize, hangi deniz bölgelerinden bahsettiğini söylemiyor? Şirketler ve ülkeler tarafından uluslararası tanınanlar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Mısır, İsrail, Lübnan’ın anlaşmaya vardığı bölgeler mi?” sorusunu da sordu.

“Türkiye’nin nihayetinde gerçek niyetlerinin ne olduğu, Kıbrıslı Türklerin korunması mı yoksa kendi çıkarları mı” sorusuna karşılık ise Lakkotripis, şu anda nasıl faaliyet gösterdiğinden bunun anlaşıldığını, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını koruduğuna inanan birisinin olup olmadığını sordu.

Lakkotripis, Türkiye’nin “yasa dışı faaliyetlerini, kendi çıkarları için gerçekleştirdiğini” de iddia etti.

Türk sondaj gemisi “Yavuz”un sorunlarla karşı karşıya kaldığının söylendiğine bağlı olarak bunun geçerli olup olmadığını sorusu üzerine Lakkotripis, Türk yetkililerinin, kamuoyunda söylediklerinin ötesinde güvenilir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Yavuz gemisinin sondaj yapma girişiminde bulunacağı, Karpaz’ın doğusundaki bölgenin, sadece, basit şekilde Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde olmadığını ayrıca kendi kara suları içerisinde de bulunduğunu savunan Lakkotripis, kara sularının ulusal egemenliği teşkil ettiğini, Türkiye’nin artık “Kıbrıs Cumhuriyeti” toprağına müdahale ettiğini savundu.

Lakkotripis bu konuyu, Atina’daki enerjiyle ilgili dörtlü bakanlar konferansında da gündeme getirdiğini, muhataplarının da kamuoyu önünde bu konudaki endişelerini ifade ettiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, “MEB” içerisinde 5 parsele ilişkin son aldığı kararla ne başardığına ilişkin bir soru üzerine Lakkotripis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anasatasiadis’in girişimiyle hükümet olarak, Fransız Total ve İtalyan ENI şirketlerini, konsorsiyumlar aracılığıyla, iş birliği bulunmayan parsellere müdahil etmeye çalışacaklarına dair karar verdiklerini ifade etti.

Lakkotripis bu şekilde, şirketlerin “ MEB” içerisindeki varlıklarının gerek jeopolitik gerekse teknik-ekonomik açıdan güçlendiğini de belirtti.

Sondaj programına ilişkin soru üzerine Lakkotripis, planlamanın gelişim halinde olduğunu belirterek sondajların, 2019 sonu ve 2020 yılı başında başlaması ve 2021’e kadar devam etmesi yönünde olduğunu anımsattı.

Sondaj programında gecikme olup olmayacağı konusunda ise Lakkotripis, ilk baştaki planlamanın, sondaj çalışmalarının Kasım-Aralık ayında başlaması şeklinde olduğunu ancak bunun bir veya iki ay daha sonraya sarktığını, şu anda ise Aralık-Ocak ayından bahsettiklerini belirtti.

Lakkotripis, gecikmenin tamamen hava koşullarıyla alakalı olduğunu da söyledi.

Lakkotripis söyleşi sırasında ayrıca kurulan stratejik iş birliklerinin önemine de dikkati çekti.

12’nci parseldeki “Afrodit” yatağının geliştirilmesi konusunda birçok tartışmanın yapıldığını, keşif yapıldığı zaman Güney Kıbrıs’a, sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin inşa edilmesinin konuşulduğunu ifade eden Lakkotripis, “Afrodit”le ilgili sözleşme üzerinde yapılan istişarelerin tamamlandığını da anımsatarak, şu anda geriye, üretim ve kalkınma planına ilişkin anlaşmanın tamamlanmasının kaldığını belirtti.

Lakkotripis, bu konudaki nihai anlaşmanın, ileriki haftalarda beklendiğini, bunun daha sonra onaylanması için Bakanlar Kurulu’na gönderileceğini, onaylandıktan sonra da bu yataktan faydalanılması için izin verileceğini ifade etti.

(FK/GÜL)