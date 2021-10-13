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65 yaş ve üstü kişiler aşılanıyor

Güney Kıbrıs’ta 65 yaş ve üstü kişilere bugün itibarıyla aşılama başlıyor.

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:30
65 yaş ve üstü kişiler aşılanıyor

Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu kararı uyarınca yaş kriteri ile virüse karşı hassasiyete göre üçüncü doz aşılamanın devam ettiğini ve bugüne kadar 25 bin 886 kişinin üçüncü doz aşısını yaptırdığını yazdı.
Haberde, üçüncü doz aşılama için Aşı Portalı’ndan randevu alınabileceği gibi, “walk-in” merkezlerde pazartesinden perşembeye, 08.00-13.00 saatleri arasında randevusuz aşı yaptırılabileceği anımsatıldı.

ANASTASİADİS GENEL SAĞLIK SİSTEMİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE HASTANELERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE RIZA GÖSTERMEYECEK
Gazete, bir başka haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Genel Sağlık Sistemi’nde yapılmak istenen değişikliklere ve devlet hastanelerinin özelleştirilmesine izin vermeyeceğini söylediğini yazdı.

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Habere göre Anastasiadis, Rum Hastalar Birliği Federasyonu (OSAK) yetkilileriyle dün yaptığı görüşmede, “ancak cesedini çiğnerlerse” değişiklik yapılacağını ifade etti. Anastasiadis, sistemin kurulduğu felsefeyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Haberde, Anastasiadis’in hastabakıcılarla da görüştüğü ve görüşmenin ardından, hastabakıcıların alacaklarını söyledikleri tedbirleri erteledikleri kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 13.10.2021 15:28
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