6 Buçuk Kilo Kokain Ele Geçirildi

Rum polisinin, Limasol’da dün gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda 6 buçuk kilo kokain ele geçirdiği haber verildi.

Uyuşturucunun, Limasol limanı üzerinden bir konteyner içerisinde Yunanistan’dan geldiğini ve bunun depoya aktarıldığını yazan Politis gazetesi, paketi teslim almaya gelen 56 yaşındaki bir Yunanlının polis tarafından tutuklandığını kaydetti.

Gazete söz konusu şahsın, uyuşturucunun kaynağının ve Güney Kıbrıs’taki olası işbirlikçilerinin tespit edilmesi için polis tarafından sorgulandığını ve bugün mahkemeye sevk edilmesinin beklendiğini ekledi.