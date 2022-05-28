banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"
"Maymun Çiçeği Hayvanlara Yayılabilir"
Selda BEYİTOĞLULARI Kayıp Aranıyor!
Selda BEYİTOĞLULARI Kayıp Aranıyor!
16 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp!
16 Yaşındaki Kız Çocuğu Kayıp!
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
Aracın İçinden Şarj Kablosu Çaldı!
İntihar mı edelim!
İntihar mı edelim!
banner405
Flaş Haber
Akaryakıta zam…
Kapat

6 Buçuk Kilo Kokain Ele Geçirildi

28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:45
6 Buçuk Kilo Kokain Ele Geçirildi

Rum polisinin, Limasol’da dün gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda 6 buçuk kilo kokain ele geçirdiği haber verildi.

banner341
Uyuşturucunun, Limasol limanı üzerinden bir konteyner içerisinde Yunanistan’dan geldiğini ve bunun depoya aktarıldığını yazan Politis gazetesi, paketi teslim almaya gelen 56 yaşındaki bir Yunanlının polis tarafından tutuklandığını kaydetti.

Gazete söz konusu şahsın, uyuşturucunun kaynağının ve Güney Kıbrıs’taki olası işbirlikçilerinin tespit edilmesi için polis tarafından sorgulandığını ve bugün mahkemeye sevk edilmesinin beklendiğini ekledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’den 132 karton sigarayla güneye geçmeye çalıştı
KKTC’den 132 karton sigarayla güneye geçmeye çalıştı
“Gizemli hepatit” virüsünün Kıbrıs’a gelmesi “an meselesi”
“Gizemli hepatit” virüsünün Kıbrıs’a gelmesi “an meselesi”
Baf açıklarında deprem
Baf açıklarında deprem
Güney Kıbrıs'ta Vatandaşlık İşlemleri Yapan Avukatlık Bürolarına Ceza
Güney Kıbrıs'ta Vatandaşlık İşlemleri Yapan Avukatlık Bürolarına Ceza
Güney Kıbrıs’ta 4 ölü, 1421 Covid-19 vakası daha
Güney Kıbrıs’ta 4 ölü, 1421 Covid-19 vakası daha
Güney Kıbrıs’tan polisiye haberler…
Güney Kıbrıs’tan polisiye haberler…
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 1414 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 1414 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 17 çocuk uyuşturucu çetelerinin ağına düştü!
Güney Kıbrıs'ta 17 çocuk uyuşturucu çetelerinin ağına düştü!
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 1692 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 1692 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta taciz iddiası yargıya taşındı
Güney Kıbrıs'ta taciz iddiası yargıya taşındı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim