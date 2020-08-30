4 Siyasi Parti Yetkilisi Konjonktürü Değerlendirdi

Lefkoşa, 30 Ağustos 20 (.): Haravgi, AKEL, DİSİ ve DİKO Meclis Grup Sözcüleri Yorgos Lukaidis, Nikos Tornaridis ve Hristina Erotokritu ile EDEK Milletvekili Kostis Efstathiu ile bir Türk-Yunan diyaloğunun perspektifleri, Maraş ve Kıbrıs sorununun çözümüne dair söyleşi yaptı.

Verilen cevapları bugünkü sayısında okurlarıyla paylaşan gazeteye göre, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidisa, Crans Montana’da kopan Kıbrıs müzakerelerinde gözlemlenmekte olan durgunluğun Rum yönetimini Türkiye’nin çizdiği politikalara sıkıştırdığı görüşünü ortaya koydu. Lukaidisa, “Eylemlerimiz uluslararası hareketlilik istikametine yönelmelidir” dedi. Lukaidisa, Maraş’ın yerleşime açılmasına karşılık en güzel cevabın, Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması olacağı görüşünü de ortaya koydu.

DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis ise, bir diyalog başlayabilmesi için Doğu Akdeniz’deki tansiyonun düşmesi gerektiğini, AB’nin de gelişmelerde katalizör olarak işlemesi gerektiğini söyledi. Tornaridis, “Akdeniz’deki Türk saldırganlığı Türkiye-Avrupa sorunudur” dedi. Maraş’ın, Rum göçmenlerin geri dönmesi “mücadelesinin bayrağı” olduğunu kaydederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kapalı Maraş konusunda BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği yeni teklifini hatırlattı. Tornaridis, “Kıbrıs’ın tamamının AB toprağı olduğunu” öne sürerek, Maraş’ın açılmasının Avrupa’ya büyük bir meydan okuma olacağı görüşünü belirtti.



DİKO Meclis Grup Sözcüsü Hristiana Erotokritu, Türkiye’nin Maraş’ı yerleşime açma açıklamalarıyla Rum tarafına panik ve korku politikası uygulamak istediği iddiasında bulundu, “AB’nin rolü, Uluslararası Hukuk’a yapılan bu ihlalleri cezalandırmak olmalıydı” ifadesini kullandı.EDEK Milletvekili Kostis Efstathiu, AB’nin mengeneyi sıkarak, Türkiye’ye siyasi ve ekonomik bedel ödetebileceği iddiasında bulundu. “Avrupa ülkelerinin Türkiye ile ikili ilişkileri AB’yi Türkiye konusunda itibarsız hale getirdi” diyen Efstathiu, Maraş’ı yerleşime açma faaliyetlerini de hiçbir eyleminin kendisine bedel ödettirmeyeceğini biliyor olmasına bağladı.(ŞA/FEZ)