44 mülteci deniz ve kara yoluyla Güney’e ulaştı

Alithia ve diğer gazeteler, Rum tarafına dün 34’ü deniz 10’u kara yoluyla olmak üzere toplam 44 mülteci ulaştığını haber verdi.
Habere göre, sabahın erken saatlerinde, Akama-Arnavut Burnu’nun kuzeyinde 35 deniz mili açığındayken radar ile tespit edilen ve Rum liman polisinin “Aya İrini” ve “St. Hilarion” isimli sürat botları tarafından Latsi Limanı’na yönlendirilen sürat botunda 19-40 yaşlarında tümü erkek 34 mülteci saptandı.
Öte yandan, Suriyeli oldukları belirtilen 10 erkek mültecinin de sabah saatlerinde Akıncılar bölgesinden Güney’e geçtiği ve Athienu’da (Kiracıköy) tespit edildikleri kaydedildi.