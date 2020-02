4 kara kapısının tek yanlı kapatılmasına tepkiler

ANASTASİADİS ON BİNLERCE KİŞİNİN KATILACAĞI LİMASOL KARNAVAL KORTEJİNİN İPTAL ÖNERİSİNİ REDDETTİ



KAPILARIN 7 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMA KARARI “UZATILACAK”

Rum Bakanlar Kurulu’nun KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara sınır kapılarından 4’ünü bu sabahtan itibaren bir haftalığına kapatma kararı Rum basınında “aptallık virüsü kapattı”, “başkanlık virüsü kapattı”, “korku kapattı” şeklinde yorumlu başlıklarla manşetlere yansıdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, yarın Limasol’da düzenlenecek ve özellikle on binlerce kişinin katılması beklenen Limasol Karnaval kortejini ve diğer bölgelerdeki karnaval kortejlerini iptal etmediğine dikkat çekildi.

AKEL bu kararın Kıbrıslı Türklere ve uluslararası topluma vereceği mesaj ve siyasi etkileriyle ilgili kaygılarını ortaya koyarken, ELAM 4 kapının kapatılmasını yeterli bulmadı, bütün geçit kapılarının kapatılmasını istedi.

Politis “Aptallık Virüsü Barikatları Kapattı… Hükümetin Bilimsel Zemini Olmayan Siyasi Kararı… Barikatların İşleyişinin Askıya Alınmasının Etkinliğinden Büyük Kuşku Duyuluyor… Semptom Taşıyan Herkesin Saptanması İmkânsız Olduğundan Binlerce Kıbrıslı Sıkıntı Çekecek” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberi şu girişle aktardı:

“Hükümet, Kıbrıs Türk tarafıyla istişare ve işbirliği yapmak yerine tek yanlı olarak ve etkin olmayacağını göz ardı ederek (çünkü korona virüsü açık üç barikattan ciddi semptomlar göstermeden geçecek kişilerce de yayılabilir), Kıbrıslı Türklere ve uluslararası topluma olumsuz mesajlar vererek 4 barikatı kapattı. Başkan (Anastasiadis) bu kararı alırken ne siyasi liderlikle (içerdiği siyasi nitelik nedeniyle), ne Akıncı ile ne de İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile görüştü.”

Gazete iç sayfasında detaylandırdığı haberinde Rum Yönetiminin, 3 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis başkanlığında kurulan İki Toplumlu Sağlık Komitesi çerçevesinde Kıbrıs Türk tarafıyla (ve BM Barış Gücü ile) istişarede bulunmadan, tek yanlı karar ile 4 geçiş kapısını en az 7 günlüğüne kapatma kararı aldığını yazdı.

Haberde “ancak aynı zamanda, aralarında Kıbrıslı Türklerin ve korona salgınının aktif olduğu ülkelerden gelen çok sayıdaki yabancı uyruklu da dahil on binlerce kişiyi toplaması beklenen yarınki Larnaka karnaval korteji de diğer kentlerdeki etkinlikler de normal şekilde yapılacak” ifadesi kullanıldı.

“ANASTASİADİS LİMASOL KARNAVALININ İPTAL ÖNERİSİNİ BİZZAT REDDETTİ”

Edindiği bilgiye dayanarak dünkü Bakanlar Kurulu’nda kortejin iptal edilmesi önerisinin gündeme geldiğini ancak bu öneriyi bizzat Anastasiadis’in reddettiğini vurgulayan gazete şöyle devam etti:

“Bilgilere göre NikosAnastasiadis, belki bu önlemin siyasi etkilerini fark ederek, 4 barikatın kapatılmasına çekinceli yaklaştıysa da nihayetinde kabul ederek, barikatların kapatılmasını siyasi nedenler ve binlerce bahaneyle taşeronca talep edenleri mutlu etti.”

Haberde 4 kapının kapatılmasının etkinliğinin sınırlı olduğu ve hatta etkinliği olmadığını çünkü korona virüs taşıyıcısı olmasına karşın semptomlarını göstermeyen kişilerin açık kalacak olan Metehan kara kapısı karşısındaki “Ay Demet”, Ledra Palace ve Yeşilırmak kapısı karşısındaki “Pirgo” kapılarından pekala geçebileceği belirtildi.

“Dahası hükümet, 4’ü kapatılmadan barikatlarda deneyimin güçlendirilmesi teknik açıdan imkânsız olduğuna da ikna edemedi” vurgusunu yapan gazete “bu karar geçiş noktalarına katı (ülke) sınır olarak yaklaşıyor” ifadesine yer verdi ve bunun neden olabileceği etkilere şu şekilde dikkat çekti.

“Ledra Yolu’ndan (Uzun Yol/Lokmacı karşısı) her gün geçiş yapan binlerce kişiye engeller çıkaracak. Binlerce Kıbrıslı ve yabancı uyruklunun geçiş yaptığı Ledra’yı kapatmayı, geçişin çok sınırlı olduğu Ledra Palace’ı açık tutmayı seçmesi, hükümetin gerçek niyeti konusunda şaşkınlık ve kaygı yaratıyor.

Çalışmak üzere barikatlardan geçen, her iki toplumdan da binlerce Kıbrıslı sıkıntı yaşayacak. Lefke, Astromerit ve Derinya barikatlarının kapatılması çok sayıda vatandaşın açık barikatlara ulaşmak için çok uzun mesafeler gitmesi ve çok zaman harcamasını gerektirecek. Dahası, trafiğin yoğunlaşacak ve Kıbrıs makamları tarafından denetim (sağlık) yapılacak olması nedeniyle açık kalacak barikatlarda çok daha fazla gecikmeler olacak.”

Gazete haberinin “Hükümet 7 Gün Konusunda İkna Edemedi” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise Rum yönetiminin KKTC-Güney Kıbrıs kara kapılarını kapatma süresinin de haklı soru işaretleri yarattığına dikkat çekti.

“KAPATMA 7 GÜN İLE KALMAYACAK”

Resmî olarak kapıların 7 gün kapalı kalacağını açıklayan Rum Yönetimi’nin bununla beraber “korona virüs ile ilgili durum her gün değerlendirilecek ve ona göre karar alınacak” da dediğine dikkat çeken gazete “ancak korona virüs tehdidi aylarca canlı kalacağından barikatları çok uzun süre kapalı kalacağı kesin gibi” vurgusunu yaptı.

Haberde Rum yönetiminin bu kararı ne KKTC’de ne de Rum tarafında korona virüs bulaştığı doğrulanan bir vaka olmadığı bir dönemde aldığına işaret edildi. Rum Sağlık Bakanı’nın “mesele vaka görülüp görülmeyeceği değil, ne zaman görüleceğidir” ifadesi de dikkate alındığında Rum yönetiminin 7 günü sadece, bulaşma riskinin değişmediğini saptamak veya daha kötüsü, virüs bulaştığı teyit edilen bir vaka olursa durumun kötüleşebileceğini saptamak ve kapatma süresini uzatmak için ortaya koyduğuna inanıldığına dikkat çekildi.

“COĞRAFİ OLARAK AMACA HİZMET EDİYORLAR”



Habere göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin neden sadece Metehan, Ledra Palace ve Pirgo kapılarının açık bırakıldığı sorusuna “coğrafi olarak amaca hizmet ediyorlar” cevabını verdi.Gazete Beyarmudu ve Akyar kapılarının ise, denetimler İngiliz üslerinin işbirliği ile artırılacağı gerekçesiyle açık tutulacağının vurgulandığına işaret eden gazete “aşikâr ki hükümetin aksine üsler barikatların kapatılmasını gereksiz buluyor” ifadesini kullandı.Habere göre geçişlere açık kalan kapılarda bu sabah itibarıyla, diğer hava ve deniz limanlarında uygulanmakta olan denetimlerin aynısı yapılacak.Haravgi de “Başkanlık Virüsü Barikatları Kapatıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum yönetiminin kapatma kararını alırken ne Rum siyasi partileri ne de KKTC liderliği ile istişare ettiğini yazdı. Ne KKTC’de ne de Rum tarafında test sonucu pozitif çıkan vaka yokken aldığı bu “ispatsız” kararı ile tepkilere neden olduğuna ve Güney Kıbrıs’ı ifşa ettiğine dikkat çekti.Gazete, iç sayfasında “’Sadece Barikatlardan Geçen Virüs’… Barikatların Kapatılmasına Tepkiler ve Soru İşaretleri” başlığıyla detaylandırdığı haberinde, Rum yönetiminin 16 yıl sonra 4 sınır kapısını bu sabah 06.00 itibarıyla kapattığına dikkat çekti.Bu kararın Rum halkı arasında çok büyük tepkilere neden olduğunu ve herkesin, “bu virüs açık kalan 5 kapıdan geçmiyor mu” sorusunu sorduğuna işaret eden gazete, şu ana kadar KKTC’de teyit edilmiş vaka olmadığını, bu hareketin, ELAM’ın “Anastasiadis hükümetini ifşa eden” açıklamasında dile getirilen başka bir mantığa gönderme yaptığını vurguladı.Habere göre ELAM, açıklamasında “hükümetin korona virüse karşı korunma önlemi olarak 4 barikatı kapatması ELAM’ın ağır baskılarının sonucudur. Bu baskılar 28 Şubat sabahı, hareketimizin başkanı Sayın Hristu tarafından, Başkanlık Sarayı’nda Başkan Anastasiadis ile gerçekleşen nezaket görüşmesi çerçevesinde tırmandırıldı” ifadesine yer verdi.ELAM açıklamasında (Alithia’ya göre) şunlara da yer verdi: “Hareketimiz, bunca yıldır sorundan başka bir şey elde etmediğimiz barikatların tamamının kapatılması ezeli tezinde ısrar etmeyi sürdürüyor. Dahası, Yeşil Hat’tın sıkı korunmasını, havaalanları ve limanlarda da katı denetimler yapılmasını istiyoruz.”Rum görevliler Uzun Yol’a açılan kapının önüne demir parmak çektiği sırada bazı kişilerin kendi iradeleriyle buralara giderek protesto eylemi yaptığı da kaydedildi.Gazete AKEL’in Rum yönetimini eleştirdiği açıklamasını ise “İstişare Edilmeden Alınan Bizi İfşa Eden Kararlar” başlığıyla aktardı.Habere göre, AKEL “siyasi etkileri de olan böylesine önemli bir konuda önce siyasi partilerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir sorun çıkmasın diye Kıbrıs Türk tarafıyla istişare edilmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu. “Korona kaynaklı muhtemel sorunların göğüslenebilmesi için Anastasiadis hükümetinin dengesiz davranışa karşı tedbir alınması gerektiği” görüşünü ortaya koyan AKEL, “Bu işleyiş şekli soru işaretleri ve bizi ifşa etme riski yaratıyor” ifadesine yer verdi.Alithia manşet haberinde “Korona… Korku Barikatları Kapattı” başlığını attı ve Rum Sağlık Bakanı’nın dünkü basın toplantısı sırasında dile getirdiği “bakanlığa, özel doktor ve patologların korona korkusundan, grip semptomu olduğunu söyleyen insanları kliniklerine almadıkları şikâyetleri ulaştı” sözünü öne çıkardı.”Gazeteye göre, Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “doğru olanın ihtiyaç olması halinde kararın sağlık teknik komitesi çerçevesinde birlikte alınması” olduğu açıklaması sorulduğunda “niyetlerinin KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişleri engellemek olmadığını iddia ederek “tek hedef korona riskinden korunmak” dedi.Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de akşam saatlerinde yazılı açıklama yaparak kararın, “sadece korona virüsü göğüslemek için” alındığını öne sürdü.Fileleftheros manşet haberini “Virüs Barikatları Vurdu… Korona’dan Korunma İçin Zor Kararlar… 5 Bakan Her Gün Toplanacak… ‘Yüksek Riskli’ Kıbrıslılar Evlerinde Sınırlı Kalacak” başlığıyla verdi.