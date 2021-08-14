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3’üncü doz aşı konusu

Güney Kıbrıs’ta pandemi ile mücadele ve bu konudaki gelişmeler Rum basınında bugün de geniş bir şekilde yer aldı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:15
3’üncü doz aşı konusu

Politis gazetesi ilgili haberleri çerçevesinde koronavirüse karşı 3’üncü doz aşı konusunu gündeme getirirken, önünde epidemiyoloji uzmanlarının önerileri bulunan Rum Hükümetinin, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Kovid-19’a karşı güçlendirici aşıyla (3’üncü doz) ilgili yönlendirici talimatlarını beklediğini yazdı.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı Danışma Komitesi üyesi Dr.Petros Karayiannis, önerilerin ilk başta nüfusun hassas gruplarına 3’üncü doz yapılması yönünde olduğunu, ancak zamanın daraldığını, sonbahar öncesinde sağlam bir direnç duvarının inşa edilmesi için Eylül ayı ortasına kadar güçlendirici aşının yapılmasına başlanması gerektiğini ifade etti.
Gazete epidemiyoloji uzmanlarının ilgili görüşlerini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduklarını, Bakanlar Kurulu’nun son gerçekleştirdiği toplantıda ise EMA’dan talimat alana kadar bekleme konumunda olunması yönünde karar alındığını yazdı.
Habere göre EMA’nın ileriki günlerde ilgili kararını açıklaması da bekleniyor.


ΥΕΤİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 70’İ AŞILANDI 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 70’nin(yüzde 69.9) aşı sürecini tamamladığını yazdılar.
Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Perşembe gününe kadar yetişkin nüfusun yüzde 76.3’nün en az tek doz aşı olduğunu, tek doz aşı olan yüzde 31.8 oranının 16-17 yaşlar olduğunu bu yaş grubuna mensup kişilerin yüzde 21.6’sının ise aşı sürecini tamamladığını belirtti. 

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Habere göre 12-15 yaş arasında tek doz olanların oranı ise yüzde 8.3. 


YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ 
Politis gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Avrupa İlaç Ajansı’nın 3’üncü doz aşıyla ilgili kararını beklerken dikkatini şu anda hastanelerin yoğun bakım ünitelerine çevirdiğini yazdı.  
Uzmanların, hastanelerde tedavi gören ve durumları ciddi olan hastalar konusunda endişe duyduğunu yazan gazete şu anda durumu ciddi olan kişi sayısının 100, bir çoğunun da 50 yaş altında olduğuna dikkati çekti. 
Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı Mihalis Hacıpantelas, yoğun bakımlarda yatak kapasitesinin şu anda bulunduğunu olduğunu ancak uygun yatak sayısının bulunamayacağı anların olabileceğine de dikkati çekti. 
Hacıpantelas halkın aşılanmasının tek yol olduğunu da söyledi.


 

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Son Güncelleme: 14.08.2021 12:55
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