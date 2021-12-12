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36 yaşındaki Ulusal Muhafız Yüzbaşısı hakkında dört günlük gözaltı kararı

Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) ait olup, imhaya gönderilmek üzere farklı birliklerde bekletilen süresi dolmuş mühimmatların içerisinde bulunduğu konteynırların fotoğraflarının, bir RMMO subayı tarafından basına sızdırıldığı bildirildi.

12 Aralık 2021 Pazar 14:30
36 yaşındaki Ulusal Muhafız Yüzbaşısı hakkında dört günlük gözaltı kararı

Alithia gazetesi, ulusal güvenlikle ilgili olan bu konunun Sigma kanalının haberiyle ortaya çıktığını ve haberde, 100’den fazla konteynır içerisinde imha edilmek üzere bekletilen çeşitli silahların, roketlerin ve elektronik olarak ateşlenebilen füzelerin bulunduğunu yazdı.

Haberde, söz konusu mühimmatları alıp imha etmesi gereken şirketin konteynırları almadığı ve bu konteynırların, yıldırım düşmesi gibi sebeplerle patlama tehlikesiyle burun buruna olunmasına rağmen birliklerde bekletildiği kaydedildi.

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Gazete, basına sızdırılan fotoğraflardaki konteynırların Baf’taki bir askeri birlikte bulunan konteynırlar olduğunu ve sızdıran subayın da söz konusu birlikte görev yaptığını belirtti.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieris, konuyla ilgili açıklamasında olayı doğrulayarak, herhangi bir kaza yaşanmayacağı konusunda ilgili şirketten teyit aldıklarını ve imha çalışması için kullanılmayacak mühimmatlarının tümünün kısa bir süre içerisinde toplanması gerektiğinin söylendiğini kaydetti.

Gazete, fotoğrafları sızdıran RMMO subayına Baf Kaza Mahkemesi tarafından dört günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

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Son Güncelleme: 12.12.2021 15:31
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