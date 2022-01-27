33 yabancı uyruklu şahıs Güney Kıbrıs'tan sınır dışı edilecek

Bahse konu 33 kişinin, suç faaliyetleri, uyuşturucu davaları ve gerek Güney Kıbrıs’ta, gerek de yurt dışında suç örgütlerine dahil olmalarından ötürü Rum Yönetimi’nin güvenliği açısından tehlikeli olarak addedildiklerini yazan Alithia gazetesi, bahse konu kişilerin, kimliklerinin tespit edilmesinin ardından siyasi sığınma haklarının iptal edildiğini ve çoğunun ülkeden sınır dışı edilmeleri prosedürünün başlatılması için Mennoya’daki tutukevine nakledildiklerini yineledi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, 33 kişi içerisinde terör faaliyetleriyle bağlantısı olduğundan söz edilen kişilerin ise asgari düzeyde olduğunu yazan gazete, öte yandan 2021 yılında 2 binden fazla kişinin ise siyasi sığınma başvurularının reddedilmesinin ardından sınır dışı edildiklerini belirtti.





