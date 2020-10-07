28 Ekim resmigeçidi iptal edildi

Güney Kıbrıs’ta, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyan notasına "hayır" dediği günün yıldönümü olan 28 Ekim "Ohi Günü" sebebiyle her yıl düzenlenen resmigeçidin, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildiği bildirildi.