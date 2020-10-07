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28 Ekim resmigeçidi iptal edildi

Güney Kıbrıs’ta, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyan notasına "hayır" dediği günün yıldönümü olan 28 Ekim "Ohi Günü" sebebiyle her yıl düzenlenen resmigeçidin, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 11:40
28 Ekim resmigeçidi iptal edildi
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Fileleftheros gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sağlık protokolleri ve talimatlar gereği, bu yılki resmigeçidin yapılamayacağının kaydedildiğini yazdı.

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Haberde, geçen seneki resmigeçidin de kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiği anımsatıldı.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 11:56
Anahtar Kelimeler:
28 Ekim Resmigeçidi
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