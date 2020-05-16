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27 Ab Ülkesinin Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Diyalog Çağrısı

Lefkoşa, 16 Mayıs 20 : 27 AB ülkesinin dışişleri bakanlarının, Türkiye’ye deniz bölgelerini belirlemek amacıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile diyalog kurma çağrısında bulunduğu bildirildi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:34
27 Ab Ülkesinin Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Diyalog Çağrısı
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Lefkoşa, 16 Mayıs 20 : 27 AB ülkesinin dışişleri bakanlarının, Türkiye’ye deniz bölgelerini belirlemek amacıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile diyalog kurma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 27 ülkenin ortak açıklamasında, Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye, iki ülke arasındaki deniz bölgelerinin belirlenmesi için yapmış olduğu davetten dolayı memnuniyet duyulduğunu ancak Türkiye’nin son eylemlerinin aksi yönde ilerlemesinden dolayı endişe duyulduğunu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin AB tarafından yapılan ısrarlı çağrılara karşılık vermemesinden dolayı hoşnutsuzluk belirtilirken, Türkiye’ye “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına saygı duyması” çağrısı yapıldı.

Habere göre, 27 dışişleri bakanı, Türkiye’nin “tehditlerden” ve “iyi komşuluk” ilişkilerini zedeleyecek eylemlerden kaçınması gerektiğini; ayrıca deniz hukuku ile uluslararası hukuka ve AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarına saygı duymasının şart olduğunu vurguladı.

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Gazete, diplomatik çevrelerin, 27 AB ülkesinin dışişleri bakanları tarafından yapılan bu ortak açıklamanın oldukça önemli olduğuna işaret ettiğini ve Rum Yönetimi’nin de bu açıklamadan memnuniyet duyduğunu yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı Nikos Hristodulidis’in, bu açıklama için koordineli şekilde çalıştığını belirten gazete, bu açıklamayla Türkiye’ye Rum Yönetimi ile müzakere etmeyi reddetmesine yönelik net yanıt verilmiş olduğunu kaydetti.

Gazete, ortak açıklamanın, Türkiye’nin “yasadışı faaliyetlerinin” Türkiye-AB arasındaki ilişkilere de zarar verdiğine ve AB-Türkiye arasındaki diyalogun devam etmesi için, Türkiye’nin tek taraflı faaliyetlerinden vazgeçmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Alithia gazetesi de, ilgili haberinde, 27 dışişleri bakanının Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik bölgesi” içerisindeki “yasadışı faaliyetlerini” toplu olarak kınadıklarını öne çıkardı.

(GE/FEZ)

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