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25 Mart Töreninde Bayrak Taşıyan Türbanlı Öğrenciler…

Lefkoşa, 28 Mart 19 (.): Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 25 Mart 1821 tarihli Yunan ayaklanmasının yıldönümü  nedeniyle Güney Kıbrıs’ta düzenlenen kutlama törenleri kapsamında Baf’ta gerçekleştirilen geçit resmine türbanlı öğrencinin de katılarak bayrak-flama taşıması sosyal medya üzerinde çatışmalara sebep oldu.

25 Mart Töreninde Bayrak Taşıyan Türbanlı Öğrenciler…

Lefkoşa, 28 Mart 19 (.): Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 25 Mart 1821 tarihli Yunan ayaklanmasının yıldönümü  nedeniyle Güney Kıbrıs’ta düzenlenen kutlama törenleri kapsamında Baf’ta gerçekleştirilen geçit resmine türbanlı öğrencinin de katılarak bayrak-flama taşıması sosyal medya üzerinde çatışmalara sebep oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 09:33
25 Mart Töreninde Bayrak Taşıyan Türbanlı Öğrenciler…


Lefkoşa, 28 Mart 19 (.): Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 25 Mart 1821 tarihli Yunan ayaklanmasının yıldönümü  nedeniyle Güney Kıbrıs’ta düzenlenen kutlama törenleri kapsamında Baf’ta gerçekleştirilen geçit resmine türbanlı öğrencinin de katılarak bayrak-flama taşıması sosyal medya üzerinde çatışmalara sebep oldu.
Politis’in “Irkçılık Sefaleti… Baf Belediye Meclisi Üyesinin Irkçı Yorumunu Sadece Bir Meslektaşı Kınadı” başlıklı haberine göre, Mihalis Hacimitsi isimli Baf Belediye Meclisi üyesi, şeref tribününden çektiği iki fotoğrafı aynı günün akşamı (25 Mart) sosyal medya hesabından (türbanlı öğrenciler kast edilerek) “tam olarak neyi kutladıklarını bize söylesinler” mesajıyla yayımladı.  Şeref tribününde yer alan diğer belediye meclisi üyeleri Politis’e, tören geçişi sırasında tribünde de benzer konuşmalar yapıldığını söyledi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına birçok  lehte yorum yapılırken Baf Belediyesi meclisinden sadece DİSİ’li belediye meclis üyesi Yorgos Çelebos bu paylaşımın altına şu yorumu yaptı:
“Maalesef bu yazılan görüşler arka bahçemize kadar dayandı. Hem de herhangi biri tarafından değil, Baf Belediyesi’nin seçilmiş bir meclis üyesi tarafından. Irkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün kurbanları ise türbanlarıyla resmi geçide katılma cesaretini gösteren genç öğrenciler.” 
Hacimitsi’nin yayımladığı fotoğrafların altına sıradan vatandaşlar tarafından yapılan bazı yorumlar ise şöyle:
“Anlamadım, Yunan hissetmek için Yunanistan’da doğmak şart mı?”, “Ne demek İstediğini anlamadım Mihali, onları öğrenci kabul ediyoruz da okullarımızın düzenlediği etkinliklere katılmalarını mı kabul etmiyoruz?”, “Kendilerini konuk eden ülkeyi kutluyor ve milli bayramlarımıza saygı gösteriyorlar!!!”, “Böyle bir paylaşım beklemezdim”, “Seni anlamaya çalışıyorum. Seni rahatsız eden ne, yani bayrak taşıyıcıların arasında dini Müslüman olan birinin olması mı?” 
(ŞA/HA) 
 

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