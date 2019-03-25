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25 Mart Mesajları

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Yunanların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklandığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta milli bayram olarak kutlanan 25 Mart 1821’in yıldönümü nedeniyle Yunan ve Rum yetkililer mesajlar yayımladı.

25 Mart Mesajları

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Yunanların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklandığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta milli bayram olarak kutlanan 25 Mart 1821’in yıldönümü nedeniyle Yunan ve Rum yetkililer mesajlar yayımladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:38
25 Mart Mesajları

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Yunanların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklandığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta milli bayram olarak kutlanan 25 Mart 1821’in yıldönümü nedeniyle Yunan ve Rum yetkililer mesajlar yayımladı.

Fileleftheros gazetesine göre Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, 25 Mart nedeniyle yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunu ile Türk-Yunan ilişkilerinden söz etti.

Pavlopulos,  Kıbrıs sorununa en yakın zamanda adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

Pavlopulos, AB üyesi bir ülke olarak Güney Kıbrıs’ın, üçüncü ülkelerin çağ dışı garantileri işgal ordularının neden olduğu kısıtlı egemenlikle düşünülmesinin mümkün olmadığını savundu.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ TÖREN VE AÇIKLAMALAR

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs’taki 25 Mart kutlamaları çerçevesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılımıyla Faneromeni Kilisesi’nde ayin düzenleneceğini, bölgelerde ise geçit törenleri ve etkinliklerin yer alacağını  yazdı.

Habere göre Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris, birlik ve beraberliğin her zaman helenizmin  büyük silahı olduğunu belirtti ve bu mükemmel örnekle, Ada’nın yeniden birleşmesi ve “işgalin” sona erdirilmesine ilişkin haklı mücadelelerinin adalete erişmesi konusunda kararlılıklarını ve güçlerini ortaya koymaları gerektiğini  söyledi.

DİKO açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı verirken,  AKEL, Rum halkının Ada’nın yeniden birleşmesi, “işgale” karşı ve özgürlük için mücadele ederken, 1821 ülküsünden ilham aldığını belirtti.

EDEK, Dayanışma Hareketi, Ekologlar ve Vatandaşlar İttifakı da birer açıklama yaparak 1821 ülküsünden söz ettiler.

YUNAN BÜYÜKELÇİ

Habere göre Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi İlias Fotopulos ise yayımladığı mesajda, “Türkiye’nin, AB üyesi bir ülkeyi ‘işgal etmeye’ devam etmesi ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir sorun olmaya devam ettiğini” savundu.

Fotopulos, Kıbrıs sorununun sonsuza dek sürmesinin elbette ki “Türkiye’nin, samimi ve yapıcı bir diyaloğa müdahil olma isteksizliğinden” kaynaklandığını iddia etti.

Kıbrıs sorununun “işgal ve istila” sorunu olduğunu ileri süren Fotopulos, istenilen olgunun;  BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı bir çözümün,  Avrupa ve uluslararası hukuk düzeninin yeniden sağlanması amacıyla oldubittilerden kurtulmak olduğunu savundu.

(FK/ŞEB)

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