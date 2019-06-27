“SAVUNMA KALKANI” İÇİN AYRILAN 51 MİLYON 900 BİN RURO’LUK MEVCUT BÜTÇE 120 MİLYON 700 BİN EURO’YA ÇIKARILIYOR

RUM SAVUNMA BAKANLIĞI’NIN ULUSLARARASI PESCO VE DİĞER ÖRGÜTLERE KATKISI İÇİN 1 MİLYON 200 BİN EURO EK ÖDENEK

Lefkoşa, 27 Haziran 19 (.): Rum Bakanlar Kurulu’nun kısa süre önce 232 milyon Euro’luk ek bütçeyi onayladığı, ek bütçede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışmanları ve Nicolas Cage’in filmi yanında, PESCO ve diğer askerî konularla ilgili ödenekler de öngörüldüğü bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun onaylayarak Rum Meclisinin onayına sunduğu ek bütçede, Rum Savunma Bakanlığı’nın uluslararası örgütlere katkı yapması için var olan 442 bin Euro’luk ödenek 1 milyon 200 bin Euro artırılıyor. Böylece bu kalemdeki toplam ödenek 1 milyon 600 bin Euro’ya ulaşıyor. Bu ödeneğin, Rum Savunma Bakanlığı’nın, savunmada araştırma ve yenilik ile ilgili “ATHİNA”, EDIDP” ve “PESCO” isimli Avrupa Programları/Faaliyetlerine katılımı ile ilgili olduğu kaydedildi.



Buna ek olarak “savunma kalkanı” (silahlanma) harcamalarına ayrılan ödenek de 68 milyon 800 Euro artırılarak 51 milyon 900 bin Euro’dan 120 milyon700 bin Euro’ya çıkarılıyor. Onaylanan ek ödeneğin “savunma teçhizatı programının takviyesi” için harcanacağı kaydedildi.232 milyon Euro’luk ek bütçe içerisinde Güney Kıbrıs’ta çekimleri başlayan / başlayacak olan filmlere -aralarında Nicolas Cage’in filmi de var- ayrılan 27 bin 100 Euro’luk ödeneğin 16 milyon 800 Euro’ya çıkarılması; Maronit Başpiskoposluk binasının yenilenmesi için alınan kredinin geri ödenmesi için Maronit kilisesine 175 bin Euro verilmesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışmanlarının, Meclis Başkanı, bakan ve müsteşarların maaşları için ayrılan 37 milyon 300 bin Euro’luk bütçenin 46 milyon Euro’ya çıkarılması gibi harcamalar öngörülüyor.(ŞA/HA)