23. Isaak-Solomu yürüyüşü

İsaak-Solomu’yu Anma İnisiyatifinin, Güney Kıbrıs genelinden bugün motosikletlerle gerçekleştireceği yürüyüşle, Derinya’da 1996 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Tasosİsaakve Solomos Solomu’yu anacakları belirtildi.

Politis gazetesi, bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan motosikletliler yürüyüşünün, “Vatanımız, Tarihimiz, Onu Satmadık” sloganıyla gerçekleştirileceğini yazdı.

Haber göre, İsaak-Solomu’yu Anma İnisiyatifi yaptığı yazılı açıklamada, motosikletlilerin, bugün tüm bölgelerden toplanarak Derinya barikatında buluşacaklarını belirtti.

Motosikletlilerin, Derinya barikatında geceleyeceklerini yazan gazete ertesi gün ise yeniden İsaak-Solomu için dua edeceklerini ve “tüm barikatların yıkılacağı ve Türk bayraklarının ineceği” sözü vereceklerini de yazdı.

Habere göre motosikletliler, sabahleyin Baf’ta, öğleden sonra saat 17.30’da Güney Lefkoşa’da ve Limasol’da, saat 18.30’da ise Ay.Napa çemberinde toplanacak.