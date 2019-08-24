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20’nci dış Rumlar toplantısı 27-30 Ağustos'da

20’inci dış Rumlar toplantısı’nın, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceği bildirildi.

20’nci dış Rumlar toplantısı 27-30 Ağustos'da

20’inci dış Rumlar toplantısı’nın, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceği bildirildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:49
20’nci dış Rumlar toplantısı 27-30 Ağustos'da

20’inci Dış Rumlar Toplantısı’nın, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceği bildirildi.Politis gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun dün yaptığı açıklamada, toplantıda yurtdışında yaşayan Rumların karar alma mekanizmalarına nasıl daha etkin şekilde katılabileceği konusunda alınacak inisiyatiflerin görüşüleceğini yazdı.

ABD KONGRESİ’NDEN HEYET GELİYOR
Gazete, bir diğer haberinde ise ABD Kongresi’nden Maxine Waters öncülüğündeki bir heyetin, gelen hafta Güney Kıbrıs’a gideceğini kaydetti.Haberde, heyetin Güney Kıbrıs’taki üst düzey mali yetkililerle görüşeceği ve kara para aklanmasıyla ilgili konuların ele alınacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 24.08.2019 12:27
Anahtar Kelimeler:
Dış Rumlar Toplantısı
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