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2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde, 2020 yılında 9 yeni sondajın yapılmasının planlandığı belirtildi.

2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde, 2020 yılında 9 yeni sondajın yapılmasının planlandığı belirtildi.

15 Aralık 2019 Pazar 09:57
2020’de 9 sondaj yapılması planlanıyor

Fileleftheros gazetesi “2020’de 9 Sondaj” başlıklı haberinde, gelecek yıl, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisinde 9 yeni sondajın yapılmasının planlandığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde 2010  yılının Ocak ayından 2019 Aralık ayına kadar toplam 8 sondaj yapıldığına dikkati çeken gazete, 2020’de yapılacak sondaj sayısının son on yılda yapılan sondaj çalışmalarından daha fazla olduğunu belirtti.

Gazete, 2010 yılından bugüne kadar yapılan sondaj çalışmaları hakkında da ayrıntılara yer verdi.

2020 yılında gerçekleştirilecek 9 sondajdan 8’inin, mutlak doğrulukla belirlendiğini yazan gazete, sondaj matkabının derinlikte dayanacağı kesin noktaların da belirlendiği ilgili sürecin, bir yıl önce başladığını ve geçtiğimiz yaz sona erdiğini belirtti.

Gazete, derinliğe ilişkin morfolojik ayrıntı ve gerekli verilerin toplanmasına ilişkin teknik, çevresel ve jeofizik araştırmaların 2019 yılının ilk altı ayı ile 2019 yılının ikinci yarısının başlarında tamamlandığını yazdı.

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Gazete geçtiğimiz Mayıs ayı başlarında başlayan son araştırmaların, bu tür faaliyetler için olan “Deep Helder” gemisi ve uzaktan kumandalı deniz altı robotları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisinde araştırma yetkisine sahip olan ExxonMobil şirketinin, 12’nci parsel de dahil olmak üzere “MEB” içerisindeki başka parseller için sismik verilerin satın alınması amacıyla önemli finansmanlar sağladığına da dikkati çeken gazete, 2020’de yapılacak 9 sondajdan 6’sının Total-ENI, diğerlerinin ise -en azından 2 tanesi ise-ExxonMobil-Qatar Petroleum tarafından 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağında gerçekleştirileceğini  yazdı.

Gazete aynı haberinde, 6 sondaja kadar bir dizi sondaj gerçekleştirecek ve aynı zamanda bölgede bulunan sondaj gemisinin “Tungsten Explorer” olduğunu da belirtti.

Söz konusu sondaj gemisinin, deniz derinliğinde 12 bin ayağa kadar sondaj yapma ve 40 bin ayağa kadar da sondaj hedeflerine ulaşma kapasitesine sahip olduğunu belirten gazete, geminin 200 personeli bulunduğunu yazdı.

Habere göre sondaj gemisi, Güney Kıbrıs’taki sondaj maratonuna başlamadan önce Libya MEB’inde sondaj gerçekleştirecek.

“Tungsten Explorer” sondaj gemisi, Doğu Akdeniz bölgesinde  Total-ENI adına bulunuyor.

Son Güncelleme: 15.12.2019 13:21
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs 2020 Sondaj
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