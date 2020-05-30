2020 Celbi Çağrıldı

RUM SAVUNMA BAKANLIĞI SAYIŞTAY BAŞKANLIĞININ ARAŞTIRMASI İLE BİNLERCE SEFERİ KAÇAĞI SAPTADI
Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Rum Savunma Bakanlığı, 1 Ocak-31 Aralık 2002 doğumlular ile doğum yılı 1975’ten 2002’ye kadar olan 2020 celbini, Rum Milli Muhafız Ordusu’na katılmaya çağırdı.
Fileleftheros ise Rum Savunma Bakanlığı’nın, Rum Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırmadan faydalanarak seferilik görevine gitmeyen binlerce kaçağı saptadığı bildirdi.
Habere göre Sayıştay başkanlığının ilgili araştırmasında sosyal sigorta vb. yatırımları yapılmakta (Rum tarafında fiilen çalışıyor olan) olmasına rağmen, yurtdışında olduğunu beyan ederek seferilik görevine gitmeyen binlerce kişi tespit edildi.
(ŞA/GÜL)