2020 Celbi Çağrıldı

RUM SAVUNMA BAKANLIĞI SAYIŞTAY BAŞKANLIĞININ ARAŞTIRMASI İLE BİNLERCE SEFERİ KAÇAĞI SAPTADI

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Rum Savunma Bakanlığı, 1 Ocak-31 Aralık 2002 doğumlular ile doğum yılı 1975’ten 2002’ye kadar olan 2020 celbini, Rum Milli Muhafız Ordusu’na katılmaya çağırdı.

Haravgi’nin haberine göre daha önce elektronik ortamda yoklamaları yapılan 2002 doğumlu yükümlülerin, 10 Haziran’da Larnaka Acemi Kampı’na, geriye kalanların da 13-21 Haziran’da Athalassa, Larnaka, Limasol ve Baf acemi kamplarına katılması istendi. Bakanlık açıklamasında, yükümlülerin, kendilerine gönderilecek çağrı pusulasını beraberlerinde götürmeleri gerektiği, pusulası olmayanların kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Fileleftheros ise Rum Savunma Bakanlığı’nın, Rum Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırmadan faydalanarak seferilik görevine gitmeyen binlerce kaçağı saptadığı bildirdi.

Habere göre Sayıştay başkanlığının ilgili araştırmasında sosyal sigorta vb. yatırımları yapılmakta (Rum tarafında fiilen çalışıyor olan) olmasına rağmen, yurtdışında olduğunu beyan ederek seferilik görevine gitmeyen binlerce kişi tespit edildi.

(ŞA/GÜL)