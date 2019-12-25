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2020 Kıbrıs sorunu için zorlu geçecek

2020 yılının Kıbrıs sorunu için “zorlu geçeceği” ve bir süre daha gündemde ilk sırada olmayacağı belirtildi.

2020 Kıbrıs sorunu için zorlu geçecek

2020 yılının Kıbrıs sorunu için “zorlu geçeceği” ve bir süre daha gündemde ilk sırada olmayacağı belirtildi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:44
2020 Kıbrıs sorunu için zorlu geçecek

Fileleftheros gazetesi, Berlin’deki görüşmenin sonuçlarının bile rafa kalktığını tarafların, müzakere masasına oturmaya ne niyetleri, ne de istekleri bulunduğunu yazdı.

Gazete, yeni yılda BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunun onaylanması süreci öncesinde birtakım hareketlilikleri beklendiğini ve görüşmelerin, yalnızca BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yapılacak temaslarla sınırlı olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un, süreçte yer almaya devam edeceğini belirten gazete, yakın zamanda herhangi bir ziyaret programlanmadığını yazdı.

Haberde, gözlerin büyük bir olasılıkla Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildiği kaydedilirken, seçimle ilgili çeşitli yorumlar yer aldı.

Son Güncelleme: 25.12.2019 16:46
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sorunu
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