200 Bin Rum, Fakirlik Riski Altında

Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Her dört Kıbrıslı Rum’dan birinin gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını zorlukla karşıladığı ve toplumsal dışlanmaya maruz kaldığı için güvensiz yaşamakta olduğu haber verildi.
Habere göre Rum tarafındaki ağın başkanı Nikos Satsias, 2018 verileri tahtında nüfusun yüzde 23,9’unun, yani 200 bin Rum’un fakirlik riski altında bulunduğunu, bu kişilerin günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamaz veya onurlu yaşayamaz durumda bulunduğunu söyledi. Satsias, bu kişilerin gelir düzeyinin yıllık 9 bin 302 Euro, iki kişilik ailenin yıllık 15 bin 604 Euro olduğunu belirtti.
(ŞA/GÜL)