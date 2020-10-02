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1 Ekim Kutlamaları Pandemi Gölgesinde Gerçekleşti

Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Güney Kıbrıs’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” olarak kutladığı 1 Ekim’de düzenlenen resmigeçidin, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle halkın katılımı olmadan gerçekleştiği bildirildi.

02 Ekim 2020 Cuma 13:43
1 Ekim Kutlamaları Pandemi Gölgesinde Gerçekleşti
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Lefkoşa, 2 Ekim 20 : Güney Kıbrıs’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” olarak kutladığı 1 Ekim’de düzenlenen resmigeçidin, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle halkın katılımı olmadan gerçekleştiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa Rum Kesimi’nde düzenlenen resmigeçide yalnızca resmi davetlilerin katıldığını; halkın da devlet kanalı ve özel kanallardan yapılan canlı yayınlarla resmigeçidi izleme imkanı bulduğunu yazdı.

Gazete, saat 11.00’de başlayan resmigeçitte selamlamayı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos 
Anastasiadis’in Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel’de bulunuyor olması nedeniyle Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in yaptığını kaydetti.

Haberde, törenlere Yunan Hükümeti’ni temsilen Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Yunan Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstandinos Floros’un, İtalya’yı temsilen İtalya Silahlı Kuvvetler Koutanı Orgeneral Enzo Vecciarelli ve Fransa’yı temsilen Fransa Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölgesi Komutanı Koramiral Laurent Isnard’ın katıldığı belirtildi.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Brüksel’den gönderdiği mesajında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin lideri” olarak, halkın kan dökerek ve kurban vererek kendilerine teslim ettiği vatanı savunmaktan başka seçeneği olmadığını kaydetti.

Anastasiadis, söylediklerinin tesadüf olmadığını çünkü Avrupa devlet liderlerinin önünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunun olacağını ve bu mektupta, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” işlevsiz olduğundan bahsedildiğini söyledi.

Anastasiadis, Avrupalı ortaklarından haklı olarak talep edecekleri konusunda net olmak istediğini de belirterek, AB ilke ve değerlerinin AB’ye aday konumunda olan bir ülke karşısında gevşetilmeyeceğini kaydetti.

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Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayarak, Yunanistan’ın her daim Güney Kıbrıs’a destek verdiğini yazdı. Haberde, Yunan dış politikasının en büyük milli kaygısının, “Türk işgalinin” sona ererek, Kıbrıs sorununa adil, kalıcı, işlevsel, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde ve Kıbrıs’ın AB üyesi devlet sıfatının olacağı bir çözüm bulunması olduğu belirtildi.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Harlambos Petridis ise mesajında, 1 Ekim’in gurur ve anma günü olduğunu belirterek, bu günün ayrıca vatan için kendini feda edenlerden güç alma günü olduğunu ifade etti.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da mesaj yayınlayarak, Yunanistan’ın “Türk işgalinin sona ermesi” ve egemenlik haklarının garanti altına alınıp savunulmasında daima Güney Kıbrıs’ın yanında olacağını kaydettiğini yazdı.

Habere göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, önceliklerinin barış olduğunu ve herhangi bir yabancı tehdide karşı savunma yapmaya hazır olduklarını belirtirken, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos da, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın ortak mücadele ettiğini ve ortak tahriklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Gazete, İngiltere Hükümeti, partileri ve muhalefetinden de kuruluş yıldönümü mesajları geldiğini kaydederek, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton’un, iki ülke arasındaki sıkı bağlara, ortak tarihe ve halklar ve ortak değerler düzeyindeki sıkı ilişkilere vurgu yaptığını yazdı.

Bu arada, Haravgi gazetesi de, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Mücadele Koordinasyon Komitesi PSEKA’nın, kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde internet üzerinden düzenlediği etkinlikte, hiçbir durumda Kıbrıs’taki mevcut durumun Kıbrıs sorununa çözüm olarak kabul görmeyeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, KKTC’deki seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, özlü müzakerelerin yeniden başlamasını umut ettiğini kaydetti.

(GE/FEZ)
 

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